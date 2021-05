VLT storsatsar på lokal fotboll – här är alla matcher du ser live i sommar: ”Vi rivstartar direkt”

Anmäl text- och faktafel

Äntligen är det dags!

Åtta månader har gått sedan säsongerna avslutades i de lokala fotbollserierna, men efter ännu en pandemiuppskjuten seriestart drar nu flera fotbollsserier igång i helgen. Och med det startar även VLT:s storsatsning på livesänd lokalfotboll.

Bara under sommarens två första månader kan du se hela 16 lokala fotbollsmatcher live på VLT – och det kommer även bli mycket mer under hösten.

Kan Skiljebos herrar återupprepa fjolårets succé och på nytt bli ett topplag i division 2? Ger BK30-damernas satsning mot eliten utdelning redan i år? Undviker IFK Västerås damer bottenstriden, eller blir det en ny rysare i höst?

Svaret på det här, och mycket mer, får du om du hänger med i VLT:s livefotbollssatsning under hela säsongen.

– Oj, så många av oss som har väntat på att pandemirestriktionerna ska tillåta den lokala fotbollen att sparka igång igen. Nu när det äntligen sker är vi på VLT-sporten mycket glada över att åter kunna bjuda VLT-kunderna på livesänd lokal fotboll, säger VLT:s tf sportchef Pasi Hiirikoski.

Satsningen inleds kommande helg med BK30-damernas hemmapremiär mot nykomlingen Avesta AIK, i en match där BK30 på papper ska vara storfavorit. Veckan därpå blir det hela fyra matcher till, när vi sänder Skiljebos matcher mot Enköping och Kvarnsvedens, IFK Västerås bortamöte med Rimbo, och BK30:s hemmamatch mot Sandviken.

Det blir livesända matcher varje helg under juni och juli – förutom under det korta sommaruppehållet – och även en hel del veckomatcher under en säsong som är mer komprimerad än vanligt.

Rikard Bäckman, projektledare inom livesporten menar att lokalfotbollen engagerar över stora delar av Bonnier News Local, där VLT ingår.

– Lokalfotboll engagerar, både nu och historiskt. Att vi därför kan erbjuda VLT:s läsare att se de här matcherna live känns så klart fantastiskt roligt, säger han.

Du som redan är pluskund eller prenumererar på papperstidningen har tillgång till matcherna utan extra kostnad. Om du prenumererar på papperstidningen måste du aktivera ditt digitala konto för att se matcherna, om du inte redan gjort det. Det kan du göra här.

Vill du bli digital kund, och ta del av den livesända fotbollen blir du det enklast här.

För bäst användarupplevelse rekommenderas apple-tv, chromecast eller en hdmi-anslutning från dator till tv. Det går givetvis att se matcherna direkt på mobilen, läsplattan eller via din dator också.

Sändningsartiklarna publiceras på matchdagens morgon, och går alltid att hitta under Livesport-fliken på vlt.se/sport. Där kommer också alla matcher att ligga kvar, och finnas tillgängliga som repris.

FAKTA: Här är alla matcher VLT sänder i juni och juli:

Lördag 5 juni, 15:00: Västerås BK 30 – Avesta AIK, div 1 dam

Onsdag 9 juni, 19:00: Skiljebo SK – Enköpings SK, div 2 herr

Lördag 12 juni, 15.00: Västerås BK 30 – Sandvikens IF, div 1 dam

Söndag 13 juni, 13:00: Rimbo IF – FK Västerås, div 1 dam

Söndag 13 juni, 14:00: Kvarnsvedens IK – Skiljebo SK, div 2 herr

Lördag 19 juni, 14:00: BKV Norrtälje – Västerås IK, div 3 herr

Lördag 19 juni, 14:00: Skiljebo SK – Sandvikens AIK, div 2 herr

Torsdag 24 juni, 19.30: Sandvikens AIK – Skiljebo SK, div 2 herr

Söndag 27 juni, 15.00: Västerås BK 30 – Rimbo IF, div 1 dam

Onsdag 30 juni, 19.30: IFK Västerås – Västerås BK 30, div 1 dam

Lördag 3 juli, 13:00: Avesta AIK – IFK Västerås, div 1 dam

Lördag 3 juli, 14.00: Skiljebo SK – IFK Stocksund, div 2 herr

Lördag 3 juli, 15.00: Västerås BK 30 – Kvarnsvedens IK, div 1 dam

Onsdag 7 juli, 19:00: Enköpings SK – Skiljebo SK, div 2 herr

Lördag 31 juli, 15.00: IFK Västerås – Avesta AIK, div 1 dam

Lördag 31 juli, 16.15: Kvarnsvedens IK – Västerås BK 30, div 1 dam

Med reservation för ändringar.