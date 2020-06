VLT-SYNAR: Så bra är VSK-truppen egentligen – betyg spelare för spelare

TV: Se specialprogrammet om VSK inför premiären i spelaren nedan:

Betygsskala:

1 = Oprövad

2 = Superettannivå

3 = Hög superettanivå

4 = Mycket hög superettanivå

5 = Allsvensk klass

MÅLVAKTER:

1. Anton Fagerström

Ålder: 28

Moderklubb: FC Gute

Antal säsonger i VSK: 2

Kommentar: Gjorde sin första elitmatch i karriären i VSK-premiären borta mot BP förra säsongen, men var direkt en av superettans absolut bästa målvakter. Var den enskilt största faktorn till att VSK höll sig kvar. Hade han varit yngre hade han säkerligen plockats upp av en allsvensk klubb efter fjolåret.

Betyg: 5

13. Daniel Svensson

Ålder: 26

Moderklubb: Irsta IF

Antal säsonger i VSK: 10

Kommentar: Trotjänaren hade det jobbigt när han fick hoppa in i buren förra året, och stod för misstag som kostade VSK viktiga poäng. Men i grund och botten är det en stabil back up vi har att göra med, som varit förstekeeper tidigare, och ska kunna kliva in om Fagerström saknas några matcher.

Betyg: 2

FÖRSVARARE:

2. Jesper Florén

Ålder: 29

Moderklubb: Rynninge IK

Antal säsonger i VSK: 1

Kommentar: Välmeriterad och stabil, men stack inte ut särskilt mycket under sin första säsong i VSK-tröjan. Kommer få kämpa hårt för speltid den här säsongen, men lär inte att göra bort sig när han väl får chansen.

Betyg: 2

3. Filip Almström Tähti

Ålder: 28

Moderklubb: Älta IF

Antal säsonger i VSK: NY från Örgryte IS

Kommentar: Väletablerad superettaspelare som har flertalet säsonger i serien med IK Frej och senast med Örgryte. Kan användas i båda wingback-positionerna och är en stabil spelare som sällan gör en dålig match.

Betyg: 3

4. Sean Sabetkar

Ålder: 24

Moderklubb: AIK

Antal säsonger i VSK: 1

Kommentar: Var inte given som startspelare i VSK när förra säsongen drog igång, men var snabbt så pass bra att det började ryktas om allsvenskt intresse. Bollskicklig och med en uppoffrande spelstil som gjorde att han blev en publikfavorit. Nu ska han som ny lagkapten vara en av VSK:s ledande spelare.

Betyg: 4

5. David Engström

Ålder: 29

Moderklubb: Irsta IF

Antal säsonger i VSK: NY från Örgryte IS

Kommentar: Västeråssonen som var en av superettans främste mittbackar förra säsongen i Örgryte. En riktigt stark värvning av Grönvitt som kommer bli en ledare i de bakre leden. Fysisk spelare som är stark på fasta situationer.

Betyg: 5

15. Calle Svensson

Ålder: 32

Moderklubb: Lindö FF

Antal säsonger i VSK: 3

Kommentar: Håller väldigt hög klass i sina bästa stunder, men har tenderat att vara lite ojämn. Kan vara en spelare som gynnas av att spela i en trebackslinje med lite mer understöd bakom, och kommer bli en viktig kugge i VSK:s försvar. Har en fin vänsterfot som kan svepa iväg pricksäkra långbollar.

Betyg: 3

26. Pontus Fredriksson

Ålder: 24

Moderklubb: Kalmar FF

Antal säsonger i VSK: NY från Åtvidaberg FF

Kommentar: Fick hela förra säsongen förstörd av en korsbandsskada. Men av det har man inte märkt mycket under försäsongen.

Betyg: 2

32. Claus Royo

Ålder: 20

Moderklubb: AIK

Antal säsonger i VSK: 1

Kommentar: Hade inte spelat en minut a-lagsfotboll innan han kom till VSK och skadade sig direkt i debuten i Svenska cupen. Har sedan aldrig riktigt kommit tillbaka. Ses som en intressant spelare för framtiden, men svårbedömd så länge skadeproblemen inte ger med sig.

Betyg: 1

Michael Jahn

Ålder: 24

Moderklubb: Djurgårdens IF

Antal säsonger i VSK: Ny från Karlbergs BK

Kommentar: Värvades in sent från division 2 för att säkra upp bredden i backlinjen. Är helt oprövad på elitnivå, och kommer inte få mycket speltid så länge VSK inte blir skadedrabbat.

Betyg: 1

MITTFÄLTARE:

6. Simon Johansson

Ålder: 27

Moderklubb: Gideonsbergs IF

Säsonger i VSK: 8

Kommentar: Förra säsongen fick han äntligen chansen att visa fotbolls-Sverige det Västerås redan visste – Simon Johansson är en riktigt bra fotbollsspelare. Mycket löpstark och skicklig med bollen, och ryktades vara på väg bort under förra säsongen. Det stora frågetecknet inför i år: var ska han spela?

Betyg: 4

7. Pedro Ribeiro

Ålder: 30

Moderklubb: Atletico Mineiro

Säsonger i VSK: NY från IK Frej

Kommentar: En av få spelare som imponerade i ett Frej som rasade ur superettan förra säsongen. Bra på det mesta på innermittfältet, och har framför allt bra fötter. Ska ha varit eftertraktad av många klubbar efter fjolåret, och kommer bli en nyckelspelare i Grönvitt i år.

Betyg: 4

8. Jonas Hellgren

Ålder: 29

Moderklubb: Gideonsbergs IF

Säsonger i VSK: 4

Kommentar: Alltid lugn och trygg, men sticker sällan ut jättemycket. Bra både med och utan boll, men utan någon riktig spetsegenskap som gör honom till en toppspelare i serien. Ser ut att få stort förtroende av Thomas Askebrand.

Betyg: 3

17. Carlos Moggia

Ålder: 32

Moderklubb: Haninge FF

Säsonger i VSK: 3

Kommentar: Har dragits med en hel del skador under lång tid, och inte riktigt kunnat visa vad han går för. Ser inte ut att bli ett förstaalternativ ens när han är hel, men kommer kunna fylla i luckor på innermittfältet på ett helt godkänt sätt.

Betyg: 2

20. Kevin Custovic

Ålder: 20

Moderklubb: Västerås IK

Säsonger i VSK: 3

Kommentar: Har stått och knackat på dörren i ett par år nu, utan att riktigt lyckats etablera sig i A-laget. Custovic har dock sett stark ut på försäsongen, och kommer säkerligen att få sina chanser av Thomas Askebrand. Har mycket fotboll i sig, och kan bli en positiv överraskning om han får ut allt.

Betyg: 2

21. Emil Skogh

Ålder: 27

Moderklubb: Hallsta IK

Säsonger i VSK: 1

Kommentar: Under försäsongen var Skogh stundtals en femma. Hittade direkt rätt i rollen som wing-back och dominerade till vänster med sin fart och genombrottsvilja. Men behöver visa det under säsong också. Var för ojämn och opolerad förra året för ett högre betyg.

Betyg: 3

22. Samuel Holm

Ålder: 22

Moderklubb: Åkersberga BK

Säsonger i VSK: 1

Kommentar: Hade svårt att vinna Thomas Gabrielssons förtroende förra året och lånades ut. Nu är känslan att han har tagit kliv framåt, men samtidigt har konkurrensen verkligen skärpts till. Kan spela på flera olika positioner, och kommer säkerligen bli en viktig breddspelare för VSK.

Betyg: 2

ANFALLARE:

10. Karwan Safari

Ålder: 28

Moderklubb: Hallstahammars SK

Säsonger i VSK: 5

Kommentar: Ofta ifrågasatt, men tenderar att alltid leverera. Nio mål på förra året, med 19 starter och sex inhopp, är ett mer än godkänt facit i debutsäsongen på elitnivå. Kommer göra sina poäng i år också – frågan är hur stor speltiden blir i konkurrens med Douglas Karlberg.

Betyg: 3

11. Ahmed Awad

Ålder: 28

Moderklubb: Bullermyrens IF

Säsonger i VSK: NY från Dalkurd

Kommentar: Efter mängder av säsonger i moderklubben Dalkurd valde den bolltrygge ytterforwarden att lämna för VSK inför den här säsongen. I sin första match från start i cupen mot IK Sirius visade han med två mål och en assist att han och hans vänsterfot kan bli avgörande 2020.

Betyg: 4

14. Brian Span

Ålder: 28

Moderklubb: FC Westchester

Säsonger i VSK: 2

Kommentar: Smart och ansvarsfull spelare, som har varit en tränarfavorit vem som än har suttit på bänken i VSK. Gör aldrig en dålig match, men tar sällan över matcher på egen hand heller. En väldigt nyttig spelare att ha på banan.

Betyg: 3

19. Douglas Karlberg

Ålder: 23

Moderklubb: Skiljebo SK

Säsonger i VSK: 2

Kommentar: Lånades ut till Skiljebo under förra säsongen, när han hade det tufft att få speltid i VSK. Men nu ser Douglas Karlberg ut att ha tagit stora kliv framåt, och ser nästan ut att vara favorit till att ta startplatsen centralt i anfallet. Stor fysisk förmåga och stark i boxen, men inte den som är mest bidragande i spelet.

Betyg: 2

23. Filip Tronêt

Ålder: 27

Moderklubb: Skultuna IS

Säsonger i VSK: 5

Kommentar: Hade Filip Tronêt varit överens med sin kropp hade han spelat i en större klubb än VSK för länge sen. Det råder ingen tvekan om att han håller allsvensk nivå så länge han är hel, men det stora problemet i karriären är att han varit det för sällan. VSK ska vara riktigt glada om de får 20 matcher ur Tronêt, men i de matcherna kommer han också vara toppklass.

Betyg: 5

30. William Videhult

Ålder: 17

Moderklubb: IK Oden

Säsonger i VSK: 1

Kommentar: Spås av många få sitt stora genombrott den här säsongen. Positionsflexibel spelare som trivs bäst i anfallet. Skarp näsa för mål och lägger alltid ner ett hårt arbete matcherna igenom.

Betyg: 2