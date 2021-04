VLT synar VIK:s silly season – lagdel för lagdel

Målvakter

Under kontrakt:

–

Möjliga förlängningar:

Emil Kruse

Jesper Myrenberg

Rykten/uppgifter in:

Johan Gustafsson

Kommentar:

Vi kan med all säkerhet redan nu räkna in Johan Gustafsson som VIK-spelare nästa säsong, även om det inte kommer bli offentligt innan dess att Rögle spelat klart. I Gustafsson kommer VIK att få en av seriens starkaste sista utposter – men bakom honom då?

Varken Emil Kruse eller Jesper Myrenberg skrevs av från klubbens håll när en hög spelare fick lämna efter säsongen. Men kan det möjligen vara så att det var lite båda eller ingen-läge på målvaktsduon? Ingen av de två känns som att de är i ett läge i karriären där de skulle vara nöjda med att spela andrafiol bakom en målvakt som sannolikt kommer att spela många matcher, för att VIK ska få fullt värde för sina pengar.

Säg exempelvis att Johan Gustafsson ska spela 35 matcher, vilket skulle sätta honom bland de som spelar mest i serien. Då blir det 17 matcher över för en tvåa – räcker det för någon av Kruse och Myrenberg?

Backar

Under kontrakt:

Daniel Gunnarsson (ny från Leksand)

August Tornberg

Möjliga förlängningar:

Jimmie Jansson

August Nilsson

Alex Trivellato

Rykten/uppgifter in:

Ludvig Jardeskog

Alexander Molldén

Kommentar:

Med tanke på Patrik Zetterbergs ganska öppna uttalanden när VLT-sporten avslöjade att VIK är ute efter Ludvig Jardeskog kan vi nog i princip plocka fram bläckpennan för att skriva in Västerviksspelarens namn som den tredje backen i VIK:s lag till nästa säsong, och detsamma gäller även Alexander Molldén. I Daniel Gunnarsson har VIK redan fått in en trolig kandidat till seriens bästa back kommande säsong, medan August Tornberg, som skrev på ett tvåårskontrakt förra sommaren, har en hel del att bevisa.

Bland de ännu oskrivna korten vore Jimmie Jansson alltjämt en kanonförlängning för VIK – särskilt om man kan binda upp backen på ett längre kontrakt. Det skulle ge VIK en backuppsättning där Jansson och Gunnarsson kan driva varsitt backpar, och i varsitt par ge VIK mycket tid i offensiv zon genom deras skicklighet med pucken.

August Nilsson är en back som har växt i det defensiva spelet och sannolikt fortfarande har ett kliv till att ta om han blir kvar. Beroende på hur VIK vill formera sina backpar går det både att se honom som ett stabilt ankare med antingen Jansson eller Gunnarsson – eller i ett rent shutdown-par med Jardeskog, som kan spela mot motståndarnas toppkedjor match efter match.

Alex Trivellato har i italiensk media konstaterat att han kan tänka sig att stanna i VIK, men att han vill avvakta och se om det finns intresse från en större liga. Frågan här är hur länge Zetterberg själv är redo att avvakta?

I Alexander Molldén fick VIK in en välbehövlig allroundback som kan spela en viktig roll som högerskytt i power play. På så vis liknar han Trivellato i profil, att han kan spela en viktig PP-roll, men det stänger knappast dörren för italienaren. Puckskickliga backar som kan sätta ett uppspel på bladet är precis vad VIK behöver, och en typ av backar som gjorde laget så framgångsrikt 2018/19.

Det mest troliga scenariot på backsidan är ändå sannolikt att Jansson och Nilsson blir kvar, medan Trivellato inte blir det. Om vi också räknar in Jardeskog och Molldén betyder det att Patrik Zetterberg skulle ha en plats kvar att fylla för att kliva in i säsongen med sju kontrakterade backar, likt den gångna säsongen.

Forwards

Under kontrakt:

Gabriel Kangas

Filip Karlsson

Alexander Lunsjö

Isac Skedung

Anton Svensson (ny från Tingsryd)

Lukas Zetterberg

Möjliga förlängningar:

Marcus Bergman

Henrik Hetta

Jesper Johansson

William Wikman

Rykten/uppgifter in:

Tor Immo

Kommentar:

Patrik Zetterberg har inlett truppbygget på forwardssidan starkt, där Lunsjö, Svensson och Zetterberg alla lär vara spelare som sportchefen räknar in i en hypotetisk topp sex innan laget ens gått på is.

Men den stora frågan på forwardssidan är kanske hur klubben ser på centerduon Karlsson och Skedung. Är de center två och tre – eller center tre och fyra? Det första alternativet är en klart mer ekonomisk lösning, men kvalitetsmässigt kanske sämre.

Ser man på hur snacket gick runt Karlsson och hans potential att plocka fram mer offensiv när han hämtades in under den gångna säsongen var det första alternativet åtminstone då det aktuella, men just nu är känslan att VIK framför allt sitter på två tredjecentrar i duon.

Blir det så att VIK plockar in två spetscentrar under sommaren håller jag det för mest troligt att man till en början testar någon av Skedung och Karlsson som forward i en tredjekedja, sannolikt Karlsson. Men baserat på hur Patrik Zetterberg har pratat om vad han jagar under sommaren tror jag att Skedung och Karlsson kommer få chansen att visa att någon av de två hör hemma i en offensiv spetskedja – medan sportchefen lämnar en öppning för att plocka in ytterligare en center under säsongen.

Snacket om att Tor Immo kan vara på väg in är långt ifrån lika starkt som det runt Johan Gustafsson eller Ludvig Jardeskog, men det finns alltjämt där. Det skulle i så fall nog fylla ytterligare en lucka i den helt nya förstakedja som Patrik Zetterberg har pratat om, och i spetsväg endast lämna en tydlig öppning för en ny center.

Det är den kanske viktigaste pusselbiten i lagbygget den här sommaren, som ska in för att spetsa till rejält framåt. Med tanken om att VIK vill bli mer lokala i bakhuvudet skulle det förvåna mycket om Mikael Frycklund inte är en spelare som Patrik Zetterberg jobbar hårt för att få hem i sommar.

Längre ner i hierarkin fyller de fyra icke-ratade spelarna varsin ytterposition om det är så att spelarna blir kvar, och troligen blir de flesta eller till och med alla i kvartetten kvar till nästa säsong. I så fall – och om vi antar att Karlsson och Skedung till en början “får” de mittersta två platserna i centerhierarkin – så saknar VIK fortsatt en fjärdecenter.

Jesper Cederberg är ett möjligt alternativ som inte riktigt nådde räckte hela vägen under återkomstsäsongen till hockeyallsvenskan, men ska ha tagit tydliga kliv framåt i sitt spel under två säsonger i hockeyettan. Där har VIK dessutom bästa möjliga referens i nye assisterande tränaren Patrik Fagerlund, som tränade Cederberg i Enköping den senaste säsongen. Det vore också en värvning som går hand i hand med att bli mer lokala, även om Cederberg så att säga inte i grunden är västeråsare.

Gabriel Kangas? Ja, han lär få alla chanser att spela sig in i en tredjekedja från start kommande säsong.