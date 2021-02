VLT tippar: Så går det för VIK i slutspelsjakten

För VIK:s del handlar de möjliga utfallen av seriens avslutning om en direktplats till kvartsfinal (topp 6), åttondelsfinal (plats 7–10), eller – i absolut värsta fall – att helt missa slutspel.

Då ganska många av seriens lag är, i alla fall i praktiken, utom räckhåll för VIK har vi avgränsat oss något i vilka lag vi tittar på. I tipset har vi med fyra lag ovanför VIK, upp till Södertälje som ligger åtta poäng före, och två lag under, ned till Almtuna som jagar nio poäng bakom Gulsvart.

4. Södertälje, 71 poäng

Återstående matcher (10): Karlskoga (b), Vita Hästen (h), Tingsryd (h), Timrå (h), Väsby (b), AIK (h), AIK (b), Mora (h), Kristianstad (h), Vita Hästen (b).

Kommentar: SSK behöver gå enormt tungt i avslutningen om VIK ska kunna plocka in åtta poäng på de sista tio omgångarna. Men när spelschemat i jämförelse med många andra lag runt strecken är hyfsat beskedligt, samtidigt som SSK själva ser rätt spetsiga ut, blir så inte alls fallet. SSK fortsätter att tuffa på och kan nog oroa ett och annat av topplagen inför slutspelet.

Prognos: 18 poäng (direkt till kvartsfinal)

5. AIK, 68 poäng

Återstående matcher (10): Almtuna (b), Väsby (b), Timrå (h), Björklöven (h), Kristianstad (h), Södertälje (b), Södertälje (h), Vita Hästen (b), Karlskoga (h), Timrå (b).

Kommentar: Rätt tuff avslutning där man möter toppkvartetten i tabellen vid fem tillfällen på de sista tio matcherna. Samtidigt börjar AIK som lag se starkare och starkare ut ju längre säsongen går, och poängen fortsätter att trilla in. AIK och Södertälje går mot ett hett kvartsfinalmöte.

Prognos: 17 poäng (direkt till kvartsfinal)

6. Tingsryd, 65 poäng

Återstående matcher (10): Mora (h), Almtuna (b), Södertälje (b), Kristianstad (h), VIK (b), Timrå (b), Karlskoga (h), Väsby (h), Modo (b), Västervik (h)

Kommentar: Tingsryd har imponerat under säsongen, ledda av den förre VIK-spelaren Anton Svensson. Men det räcker inte hela vägen till kvartsfinal den här gången. Inte framför allt för att den egna formen sviktar, men för att Mora kommer ångande bakifrån med samma poäng men två matcher i hand på smålänningarna.

Prognos: 14 poäng (åttondelsfinal)

7. Mora, 65 poäng

Återstående matcher (12): Tingsryd (b), Vita Hästen (b), Modo (b), Vita Hästen (h), VIK (h), Modo (h), Modo (h), Almtuna (b), Almtuna (h), Södertälje (b), VIK (b), Björklöven (h)

Kommentar: Med tolv matcher kvar har Mora flest i hockeyallsvenskan. Och bland VIK:s direkta konkurrenter runt slutspelsstrecken har man också det klart enklaste spelschemat. Mora har bara tre matcher kvar mot lag på den övre halvan i tabellen, att jämföra med fyra matcher mot den betydligt mindre grupp av lag som är utanför topp 10. Formen har däremot vacklat något senaste tiden – men det här är ett starkt lag som stånkar sig upp på en topp sex-placering med en stark avslutning.

Prognos: 21 poäng (direkt till kvartsfinal)

8. Västervik, 63 poäng

Återstående matcher (10): Karlskoga (h), Kristianstad (b), Timrå (h), Kristianstad (b), Timrå (h), Vita Hästen (b), Vita Hästen (h), Almtuna (b), Timrå (h), Tingsryd (b)

Kommentar: Svårplacerade. Har de senaste två veckorna nollats av både Mora och Tingsryd, förlorat mot Kristianstad – men samtidigt slagit Karlskoga två gånger om. Spelschemat i avslutningen är tufft med bland annat tre möten med Timrå, men Västervik lyckas ändå backa in till en slutspelsplats trots en tuff avslutning.

Prognos: 11 poäng (åttondelsfinal)

9. VIK, 63 poäng

Återstående matcher (10): Modo (b), Björklöven (b), Almtuna (b), Mora (b), Tingsryd (h), Karlskoga (h), Timrå (h), Karlskoga (b), Mora (h), Kristianstad (b)

Kommentar: VIK är svårslagna just nu men saknar den tydliga spetsen för att med jämnhet lyckas vinna matcher mot bra lag. Men det stabilare spelet den senaste tiden gör att VIK med trygghet tar sig in på en topp tio-placering under avslutningen, samtidigt som man aldrig är särskilt nära att på allvar hota om en direktplats till kvartsfinal under avslutningen.

Prognos: 15 poäng (åttondelsfinal)

10. Vita Hästen, 55 poäng

Återstående matcher (11): Timrå (h), Mora (h), Södertälje (b), Mora (b), Karlskoga (h), Björklöven (b), Västervik (h), Västervik (b), AIK (h), Björklöven (b), Södertälje (h)

Kommentar: Har ett riktigt mardrömsschema kvar, det klart tuffaste av alla VIK:s konkurrenter. Faktum är att Norrköpingslaget bara har två matcher kvar mot lag på den undre tabellhalvan, och det är dubbelmötet med just nu åttondeplacerade Västervik. Det ger givetvis utslag på poängskörden – och Vita Hästens avslutning blir nattsvart.

Prognos: 8 poäng (missar slutspel)

11. Almtuna, 54 poäng

Återstående matcher (11): AIK (h), Tingsryd (h), VIK (h), Väsby (b), Björklöven (h), Karlskoga (b), Mora (h), Mora (b), Västervik (h), Väsby (b), Väsby (h).

Kommentar: Har ett betydligt enklare spelschema än det Vita Hästen man jagar om den sista slutspelsplatsen, och Uppsalalaget har dessutom en match kvar att spela. Lägg till det att sju av elva återstående matcher spelas i Gränbyhallen, där Almtuna bara gått poänglösa fyra gånger den här säsongen, så har vi receptet på en stark avslutning på säsongen.

Prognos: 16 poäng (åttondelsfinal)

