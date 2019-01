Västerås möter RIG Falköping C borta i dag i division 1 norra. Båda lagen vann senast, Västerås mot Solna och RIG Falköping C mot IF Stockholms Vingar B, båda med samma slutresultat (3–2).

Senaste mötet mellan lagen slutade med seger för Västerås på hemmaplan, 3–1.