I dag möts Västerås och IF Stockholms Vingar i division 1 norra. Västerås har inför matchen tre segrar i rad och ligger nu fyra i tabellen. IF Stockholms Vingar förlorade sin senaste match med 2–3 mot IF Stockholms Vingar B.

Senaste mötet mellan lagen slutade med seger för IF Stockholms Vingar på hemmaplan, 3–0.