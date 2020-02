VSK-anfallaren beskriver drömträffen – och hyllar nya spelidén: "Vill se dem obekväma"

"Han blundade när han sköt" skrattar VSK:s tränare Thomas Askebrand skämtsamt när VLT ber om att få prata med amerikanen Brian Span efter 3–1-segern mot AFC Eskilstuna.

Och då syftar han förstås på träffen som anfallaren fick när han dundrade upp 2–0-målet i krysset bakom en chanslös hemmamålvakt.

– Haha, så kanske det var. Det var ett bra mål. Jag träffade bollen rätt och fick bra tajming i avslutet, skrattar Brian Span.

Se Brian Spans mål i spelaren nedan:

VSK fortsätter göra stabila insatser under försäsongen 2020 och är efter 3–1 mot den ex-allsvenska klubben fortsatt obesegrade detta år.

– Vi startade bra och stod för en bra prestation. Det måste ha varit en av våra starkare insatser så här långt. Alla spelare börjar hitta rätt i spelplanen och hur vi vill spela. Det gör oss mer bekväma. Nu handlar det bara för oss att fortsätta bygga på det.

– Nu får vi en vecka i Spanien där vi kan lägga till ytterligare saker i vårt spel och sen komma tillbaka för matcher mot bra motstånd i svenska cupen, säger Span.

Just den nya spelidén med ett intensivt presspel när något Brian Span välkomna och tror gynnar VSK:s trupp.

– Jag gillar sättet vi spelar på. För min del så gillar jag att sätta press på motståndet, jag vill att de ska känna sig obekväma. Sätter vi tillräcklig press på ett bra sätt så kommer motståndarna göra misstag. Oavsett hur bra det är. Då har vi en chans att gå till attack, säger Brian Span och tillägger:

– Men det kräver mycket jobb, haha.

Det nya 3–4–3 har även givet VSK-anfallaren möjligheten att lära känna en ny "lekkamrat". Vänstermittfältaren Emil Skogh har stormat fram längst kanten i samtliga försäsongsmatcher och varit en imponerande injektion i den grönvita offensiven.

– Han läser mina löpningar väldigt väl. Och jag kan läsa honom också. Det är väldigt lätt att spela tillsammans med honom. Vi har börjat bygga upp en väldigt bra kemi som bara kan bli bättre. Vi pratar ofta om hur vi kan göra vissa saker annorlunda och bättre, säger Brian Span.

Matchfakta

AFC Eskilstuna-Västerås SK 1-3 (1-3)

Mål: 0-1 (4) Filip Tronet, 0-2 (11) Brian Span, 0-3 (27) Douglas Karlberg, 1-3 (35) Wilhelm Loeper (straff).

Så startade VSK:

Daniel Svensson (ut 46)-Sean Sabetkar, David Engström (ut 46), Calle Svensson (ut 46)-Filip Almström Tähti (ut 67), Kevin Custovic (ut 78), Samuel Holm (ut 67), Emil Skogh (ut 46)-Filip Tronet (ut 64), Douglas Karlberg, Brian Span

Avbytare: Anton Fagerström (in 46), Pontus Fredriksson (in 46), Viktor Steen (in 46), Albin Linnér (in 46), William Videhult (in 64), Filip Ottosson (in 67), Rickson Mansiamina (in 67), Carlos Moggia (in 78).