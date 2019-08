VSK-anfallarens förklaring till målgesten – och kritiken mot egna laget: "Inte Barcelona vi möter"

VSK är fortsatt indragna i bottenstriden i superettan efter bara 1-1 mot nästjumbon IK Frej under söndagen.

Men det var nära att det inte ens skulle bli en poäng. En straff i andra halvlek räddade dock VSK.

Karwan Safari satte sitt sjätte mål för säsongen och firade med att sätta fingret för munnen i ett "hysch-tecken".

Efter matchen tonar forwarden ner målgesten.

– De som tycker att man är dålig får man tysta. Och de som tycker att man är bra får man uppskatta. Men jag lägger ingen vikt vid det. Hade vi bara fått med oss tre poäng idag så hade jag varit hur glad som helst. Nu är jag mest besviken, säger han.

Tycker du att du har fått oförtjänt mycket kritik?

– Nej, det är bara nåt som kommer. Man är arg på motståndarna, man är arg på domarna. Det kommer bara och är absolut inte riktat mot nån speciell.

När det gäller själva matchen är inte Karwan Safari lika fåordig.

– I första halvlek vet jag inte om vi var kvar i bussen eller vad det var. Vi alla på plan får åka hem och glömma de första 45 minuterna. I andra halvlek är det lite Hawaii fram och tillbaka, men jag tycker ändå att vi skapar tillräckligt för att det ska kunna bli nåt mer. Men det var lite för få personer offensivt känns det som, säger han.

Nu är ni kvar i bottenstriden. Vad är det som inte fungerar?

– Hade jag haft svar på den frågan hade jag sagt det till de ansvariga. Men det har jag inte. Vi spelare får lyda våra tränare vad de tycker vi ska ha för matchplan.

– Men vi kan inte vara nöjda i alla fall. Vi hav bort en halvtimme mot Dalkurd senast och nu gav vi bort 45. Det får inte vara så. Alla måste kunna kolla varandra i ögonen och säga att man har gjort hundra procent. Men det känns inte som vi kan göra det ...

Är det taktiken som är problemet eller måste ni spelare ta större ansvar?

– Jag vill inte lägga det på att det är taktiskt. I första halvlek kändes det inte som vi var där. De kom igenom för enkelt. Men efter 1-1 känner vi att vi har go:et. Och det där go:et måste vi ha från minut ett, säger Safari.

– Vi möter Frej, vi möter inte Barcelona. Då måste vi ut och visa att vi ligger framför dem i tabellen och dominera från första minut. Vi är nykomlingar i superettan, men det är ingen ursäkt. Den som är nöjd med en poäng idag är jag besviken på.

Nu väntar Örgryte och Halmstad för VSK. Två tuffa matcher där läget i tabellen riskerar att bli ännu mer prekärt.

– Målsättningen är att hålla sig kvar och det är vi absolut inte oroliga för. Det är enkelt att säga i intervjuer, men det på plan vi måste låta våra fötter prata mer, avslutar Safari.

Matchfakta

IK Frej – Västerås SK 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (10) Leo Bengtsson, 1-1 (57) Karwan Safari (straff)

Varningar i VSK: Filip Tronet, Karwan Safari, Ilir Berisha

Publik: 828

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Sean Sabetkar – Ravy Tsouka, Jonas Hellgren (ut 78), Filip Ottosson (ut 85), Emil Skogh – Filip Tronêt, Karwan Safari, Petar Petrovic (ut 82)

Bänken: Daniel Svensson, Dennis Persson, Boris Ljevar, Simon Johansson (in 78), Brian Span (in 82), Samuel Holm, Carlos Moggia (in 85)