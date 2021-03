VSK:aren om avgörande domarmissen: ”Jag var inte offside”

Det var förstås stor besvikelse i Grönvitts omklädningsrum efter semifinalförlusten mot allsvenska Häcken under lördagen.

Matchen gled VSK ur händerna ju längre matchen led. Häcken med tvåmålsskytten Alexander Jeremejeff i spetsen visade klass.

– Tråkigt, vi hade gärna fortsatt den här resan, suckade Albin Sporrong efteråt. Men vi förlorade med 3–0, så det var inget snack egentligen.

Sporrong startade som vänster wingback i Emil Skoghs frånvaro. I den första halvleken gjorde han matchens första mål efter knappt tio minuter, men det blåstes av för offside.

– Jag var absolut inte offside. Men jag har inte sett situationen i efterhand, men det var någon som sa att det var offside. Hade vi fått 1–0 där han vi kunnat styra villkoren.

Varför protesterade ni inte mer vid den avgörande situationen?

– Domaren gjorde sitt val. Jag har aldrig varit med om att en domaren ändrat ett domslut för att man kommer och skriker. Sen är det inte värt att få ett mål i baken för att man springer och jagar domaren.

Hur tycker du att det gick för dig som wingback?

– Jag har inga problem att spela där laget behöver en. Jag försöker alltid göra mitt bästa. Jag hade en tuff uppgift med (Benie Adama) Traoré som var otroligt snabb och (Tobias) Heintz som också var duktig. Jag hängde med bra i djupledsspelet. Sen missade domaren solklara frisparkar, så att det blev några farliga lägen för Häcken.

Du upplevde att Häcken som allsvenskt lag hade fördelar hos domaren?

– Häcken fick fördelar med sig. De slänger sig och skriker och sen fick de frisparkar. Så fort vi nuddade deras spelare fick de frisparkar, det var väldigt irriterande.

VSK:s tränare Thomas Askebrand medgav efter slutsignalen att Häcken nog fick vissa domslut med sig, men ville inte påstå att de var matchavgörande.

– Fjärdedomare sa att det var en extra passning som gjorde att det blev offside (vid Sporrongs mål). Lite synd, vi hade behövt det målet för att skapa lite nerv i matchen.

Sporrong menade på att ett allsvenskt lag har en fördel hos domarna i en sådan här match?

– Jag vet inte. Det är väl nästan alltid så att de bästa lagen får lite fördel. Domarna är från den serien har mer koll, men samtidigt var det inte det som avgjorde matchen.

Sporrong summerar VSK:s cupäventyr.

– Jag tycker att vi visat att vi som lag kan komma ihop och jobba och slita för varandra. Laginsatsen är det som imponerar. Vi har visat att vi kan slå vilket lag som helst i princip.

MATCHFAKTA

BK Häcken–VSK Fotboll 3–0 (1–0)

Målen: 1–0 (34) Alexander Jeremejeff, 2–0 (54) Alexander Jeremejeff, 3–0 (79) Ali Youseff

Varningar BKH: Tobias Heintz, Leo Bengtsson VSK: Gustaf Lagerbielke, Samuel Sörman, Justin Salmon, Pedro Ribeiro

Så ställer VSK upp: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke, David Engström, Pedro Ribeiro (ut 93) – Samuel Sörman (ut 68), Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 77), Justin Salmon (ut 77), Albin Sporrong (ut 93) – Viktor Prodell, Filip Tronêt.

Ersättare: Daniel Svensson, Brian Span (in 68), Amer Ibrahimovic, Claus Royo (in 93), William Videhult (in 77), Olle Edlund (in 77), Jesper Merbom Adolfsson (in 93).