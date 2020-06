VSK:arnas jättehyllning till balkongsupportrarna: ”Blir varm i hjärtat”

Ingen publik tillåts på den svenska elitfotbollen – och VSK:s bortapremiär mot AFC Eskilstuna på Tunavallen var förstås inget undantag.

Men Tunavallen är en unik arena, med höghus i alla fyra hörn. Under den senaste veckan har VSK-supportrar jagat balkongplatser till matchen – och några av dem hade lyckats.

Åtminstone tre av balkongerna som vetter mot planen var fyllda av VSK-supportrar, som gjorde sig hörda under matchen. Och VSK-spelarna hyllade stödet efter slutsignalen.

– Det är otroligt stort att de är så passionerade att de löser balkongplatser bara för att se oss spela. En stor eloge till dem och jag hoppas att vi någon dag kan ge tillbaka till dem i form av en serieseger, säger Filip Tronêt till VLT-sporten efter matchen.

LÄS MER: Här stöttar supportrarna VSK under premiären – se bilder inifrån balkongen

VSK-supportrarna som hade skaffat sig en vy över matchen imponerade framför allt när det sjöngs växelramsor mellan balkongerna. Men absolut högst var förstås jublet när Ahmed Awad rullade in matchens enda mål.

– Det är sjukt. Helt fantastiskt. Det stöttar oss var vi än kommer och det var väldigt skönt att ha dem här. Lite speciellt att höra dem från balkongerna, säger Awad.

Efter slutsignal firades också seger som brukligt. Med vågen tillsammans med supportrarna på plats. För VSK-tränaren Thomas Askebrand var det, rimligt nog, karriärens första balkong-våg.

– Ja, det är första, och andra då, säger Askebrand med ett skratt samtidigt som han pekar mot det andra av höghusen VSK gjorde vågen mot.

– Det var speciellt, men häftigt.

Vad tänker du om att supportrarna har tagit sig hit, trots tomma läktare?

– Det är fantastiskt. Man blir ju varm i hjärtat att man gör en sån grej och lägger massa tusenlappar på att hyra en lägenhet för att åka och titta på en match. Det är häftigt.

Matchfakta/superettan

AFC Eskilstuna–Västerås SK (0-1) 0-1

Mål: 0-1 Ahmed Awad (36)

Varningar, VSK: Kevin Custovic, Samuel Holm

Så startade VSK:

Anton Fagerström –Sean Sabetkar (K), David Engström, Calle Svensson – Kevin Custovic, Jonas Hellgren, Pedro Ribeiro, Emil Skogh – Filip Tronêt, Douglas Karlberg, Ahmed Awad

Inhopp: Albin Sporrong (in 69), Samuel Holm (in 74), Brian Span (in 75)