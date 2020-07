VSK-backen om missen – i ovana positionen: ”Massa alternativ som är bättre”

I första halvlek tog VSK ledningen med 0-1 genom Emil Skogh i åttonde minuten. Men GIF Sundsvall besvarade med en kvittering åtta minuter senare av Johan Blomberg. Inför matchen var både GIF Sundsvall och VSK obesegrade.

– Det är klart att det är surt och förlora, det här var vår första förlust i år, säger Filip Almström Tähti.

GIF Sundsvalls andra mål kom i den 34:e minuten där Almström Tähti slog en boll som Pontus Engblom kunde bryta och passa Johan Blomberg som skruvade in bollen i hörnet.

– Det är såklart att jag inte ska slå den bollen, det fanns massa alternativ som var mycket bättre. Men ibland blir det tokigt och då är det synd för mig och laget att Blomberg var där och utnyttjade det, säger han och fortsätter:

– Men bjuder vi på sådana mål som vi gör idag blir det svårt att vinna. Vi gör inte det vi kommer överens om innan matchen.

Till sist kunde GIF Sundsvall sätta det tredje och avgörande målet i 58:e minuten av Oliver Berg, men enligt Almström Tähti fanns det fler missar.

– Vi har flera indianare i första halvlek där de kan ställa om på oss. Deras första och tredje mål är också snöpliga. Men det är klart att det är för dåligt , säger han och fortsätter:

– Men Sundsvall är bra.

Något som var ganska nytt för Almström Tähti inför dagens match var att spela trebackslinje istället för wingback.

– Det är ovant, jag fick köra en kvart där i förra matchen. Så fick jag spela där idag igen. Men jag ska ju klara av det bättre än vad jag gjorde idag, men att det är en ovan position är inget att skylla på, säger han.

MATCHFAKTA

GIF Sundsvall–Västerås SK 3–1 (2–1)

Mål: 0–1 (8) Emil Skogh, 1–1 (16) Johan Blomberg, 2–1 (34) Johan Blomberg, 3–1 (58) Oliver Berg

Varningar GIF: Juan Ciercoles

Varningar VSK: Jonas Hellgren

Så startade VSK: Anton Fagerström – Filip Almström Tähti, David Engström, Pontus Fredriksson – Simon Johansson (ut 88), Kevin Custovic (ut 62), Pedro Ribeiro (ut 82), Emil Skogh – Ahmed Awad, Douglas Karlberg (ut 62), Brian Span (ut 62).

Ersättare: Sebastian Selin, Calle Svensson, Michael Jahn, Jonas Hellgren (in 62), Albin Sporrong (in 88), Samuel Holm (in 82), Filip Tronêt (in 62), Karwan Safari (in 62).