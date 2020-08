VSK-backens självkritik – efter fjärde raka förlusten: ”Handlar om att visa mer attityd”

Efter en trevande inledning på matchen tog VSK tag i det borta mot Örgryte IS på Gamla Ullevi.

Grönvitt kom till lägen via inlägg från Simon Johansson och William Videhults långa inkast. Och tillslut kom 1–0 i den andra halvleken.

Men sedan hände något med VSK. Plötsligt började hemmalaget ha både bollinnehav och chanser. En 1–0-ledning förvandlades till 1–2-förlust.

– Det känns tungt nu alltså. Jag tycker vi ändå visar att vi är tyngre och har matchen i en ask. Så det känns jävligt tungt att åka härifrån med noll poäng, säger David Engström.

Engström tycker att VSK var det tyngre laget och att man borde ha vunnit matchen. Det kände han med den första halvleken i ryggen.

Ni tappar kommandot efter ert mål, hur ser du på det?

– Vi blir väl lite rädda om poängen. När man varit i tuffare perioder som vi varit så blir det enkelt att man faller tillbaka. Och att man försöker spela lite på resultat och vara försiktig.

VSK-mittbacken känner att det sitter i huvudet, för det är inte första gången som laget tappar.

– Jag tror väl att det smyger in sig lite mentalt, man blir försiktig om poängen och rädd om dem. Man blir varsam om poängen och kanske slutar med det vi gjorde innan, det som gjorde att vi ledde matchen.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

– Det handlar väl om att visa upp mer attityd och vara inställda på att vinna, kliva framåt, inte vara dumdristiga och kliva framåt men att skicka rätt signaler.

För Engström och resten av laget väntar nu en lång hemresa till Västerås. Sedan är det dags att ta tjuren vid hornen, för redan på fredag är det dags för match igen.

– Nu gäller det att vara proffsig och ladda om, släppa det här och gå vidare, säger David Engström.

Matchfakta/Superettan

Örgryte IS–Västerås SK 2–1 (0–0)

Mål: 0–1 (57) Brian Span, 1–1 (78) Kevin Ackermann, 2–1 (81) Lukas Browning Lagerfeldt

Varningar, ÖIS: Lukas Browning Lagerfeldt, Hannes Sahlin, Adam Bergmark Wiberg

Varningar, VSK: Filip Almström Tähti, Ahmed Awad

Så spelade VSK (3-4-3): Daniel Svensson – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Filip Almström Tähti, Simon Johansson (ut 71), Jonas Hellgren (ut 75), William Videhult (ut 83) – Ahmed Awad (ut 83), Karwan Safari, Brian Span.

Ersättare: Michael Jahn, Douglas Karlberg (in 83), Kevin Custovic (in 75), Emil Skogh (in 83), Samuel Holm (in 71), Albin Sporrong, Sebastian Selin.