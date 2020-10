VSK Bandys svar – efter nya publikdirektivet: ”De prioriteras”

Förra veckan kom beskedet – regeringen tillåter 300 åskådare på idrottsevenemang från 1 november. Bandypuls ringer upp representanter för varje elitserieklubb och ställer tre frågor:

1. Kommer ni att ta in publik?

2. Hur ska selekteringen av publiken ske?

3. Hur hanterar ni att det uteslutande är sittande publik som godkänns?

*****

Dan Kiwii Persson, kommunikationschef Västerås SK:

1. – Ja.

2. – Vi kommer att prioritera säsongskortsinnehavarna och då handlar det om både partners och supportrar. De kommer att få förtur inför varje match, så x dagar innan varje match kommer vi att skicka ut ett mejl till de som har köpt säsongskort och då får man anmäla sitt intresse. Om vi fyller 300 platser, då är det så. Säg att det är 250, då kommer resterande 50 platser att säljas till den som vill komma. Men vi kommer att sälja fler årskort än 300, så det är först till kvarn bland säsongskortsinnehavarna som gäller.

3. – Det hanterar vi i den mån att vi kan använda våra befintliga sittplatser med avståndsrestriktionerna som gäller från folkhälsomyndigheten. Vi får in 300 på de platserna och vi har en plan för hur vi kan göra om ståplats och använda det om det ökar till 500.

Bill-Arne Andersson, ordförande IFK Vänersborg:

1. – Ja, det räknar vi med.

2. – I första hand är det de som har köpt säsongskort, vilket är ungefär 300 stycken. De som har köpt ståplats kommer att få ett erbjudande att flytta över till sittplats. Vi vill ha 300 fullt betalande åskådare.

3. – Det är inget problem för oss att få in publiken där, vi har 1 000 stolar ungefär.

Jonas Johansson, klubbdirektör Villa Lidköping BK:

1. – Vi har inte tagit det beslutet fullt ut än men det utgår jag från att vi ska göra. För oss är det viktigt våra fans kan vara med och dela de här stunderna med oss.

2. – Det ska vi ta ställning till i veckan och klura ut hur vi ska hantera. För oss är det ett oerhört tufft läge i och med att vi har sålt så många säsongskort, cirka 1 400 stycken. Det är en blandning mellan logegäster, sittplatser och ståplatser. Det vi ser över nu är hur vi kan hantera restaurangen och logerna och sen ta det därifrån, hur många biljetter som finns kvar ohanterade.

– Många kommer att bli besvikna på att man inte komma på alla matcher men vi får försöka hantera det utifrån situationen som råder. Det kan bli så att man får gå på var tredje match eller så, sen är det svårt att säga vilka som ska få komma på vilka matcher.

3. – På 300 är det inget problem för oss, det hade det inte varit på 500 heller. Det kan vi hantera med sittplatserna som vi har i arenan.

Rafi Markarian, klubbchef Sandvikens AIK:

1. – Absolut, det kommer vi att göra.

2. – Vi håller på att fundera men vi har inte kommit fram till något än. Först var vi inställda på 500, sen på 50 och nu blev det 300. Vi ser över det och ska göra klart allt den här veckan för att kunna presentera lösningen under nästa vecka.

3. – Det är inget problem, vi har gott om sittplatser på bägge sidorna så vi kommer att kunna separera åskådarna både vid entréerna och på själva sittplatserna. Så det är inget bekymmer för SAIK att göra det här på ett säkert sätt.

Andreas Söderman, vice ordförande Vetlanda BK:

1. – Ja, det räknar vi med att göra.

2. – Det är den stora utmaningen. Vi har inte sålt några säsongskort alls, vi stoppade det med tanke på osäkerheten. Men vi har dem som har köpt tidigare år och en idé om att medlemmar ska ha förtur. Den sista veckan har vi jobbat fram ett nytt scenario och vi hoppas kunna presentera det under veckan.

3. – Vi har ju 300 sittplatser men med avstånd blir det färre. Så vi har lånat in plaststolar från en fotbollsklubb i närheten så det blir 300 sittandes bara där. Sen tittar vi på att ta in extraläktare på kortsidorna, med förhoppning om att gränsen utökas till 500 längre fram. Och med vårt publikunderlag känns 300 till 500 åskådare ändå okej. Det är ett steg i rätt riktning och en bra start på säsongen.

Jonas Galotta, sportchef AIK:

1. – Gubbängen, eller AIK Arena ska jag säga, är ju en arena med ståplatser. Det ger vissa utmaningar när det handlar om att ta in publik utifrån restriktionerna som finns. Vi tittar på det just nu och hoppas kunna kommunicera någonting innan veckan är slut.

2. – Det är den svåraste processen av alla. Det handlar om att man ska välja bland personer som har lika stor rätt att se matcherna. Det gör det hela till en omöjlighet men vi tittar även på det och kommer som sagt att kommunicera allt, det ena kanske löser det andra.

3. Se svaret på första frågan.

Fredrik Brorsson, vice ordförande Frillesås BK:

1. – Det bestämmer inte vi. Det bestämmer polisen, om de godkänner våra lösningar. Självklart jobbar vi för att kunna ta in publik men reglerna säger sittande publik inomhus och vi har stående publik utomhus, så det är två motsatta saker.

2. – Det är ändå så pass färskt att vi ska se till att få våra lösningar godkända först, sen tar vi selekteringen därefter. Men jag tror att våra supportrar är förstående för att vi gör allt i vår makt för att de ska få se våra matcher.

3. – Vi har redan varit på plats och mätt och funderat för att se över tänkbara lösningar. Men sen är det en bit till att polisen ska godkänna det. Jag kan inte säga i detalj hur planen ser ut, mer än att vi försöker lösa sittplatser. Det kan vara bänkar eller stolar, men vi är inte framme där än.

Pär Beckne, klubbchef IFK Motala:

1. – Ja, det kommer vi att göra.

2. – Runt hälften av biljetterna kommer att gå till förköp och sponsorer. Andra halvan till övriga supportrar så att säga. Men en stor del av lösbiljetterna kommer att gå till årskort, normalt sett säljer vi kanske 25-30 stycken men nu kommer det troligtvis att bli mer för då säkrar man ju en plats på läktaren. Men vi tänker klart det sista innan vi går ut med exakt information.

3. – Vi kommer att bygga om ståplatsläktaren till sittplats. Det är ett ganska stort projekt som kommer att ta ganska många timmar men vi har bra med medlemmar som kommer att hjälpa oss med det.

Lars Lindh, ordförande Edsbyns IF:

1. – Det är klart vi kommer göra det men det är otroligt svårt att veta hur. Vi har inte tagit nåt beslut, men på något sätt ska vi ta in publik. Det är seriestart 13 november så förhoppningsvis har vi några idéer under nästa vecka.

2. – Det kan vi inte svara på än.

3. – Sittplatser finns ju, så det ska inte vara några större bekymmer. Det får vi se till att lösa på något sätt.

Stefan Magnusson, evenemangsansvarig Hammarby IF:

1. – Ja.

2. – Vi har ju runt 700 årskort ute så det är skitsvårt. Men i första hand ska sponsorer få gå, det är de som föder oss. Sen ska säsongskortsinnehavarna få gå enligt något rättvisesystem som vi tittar på just nu. Sen vill inte alla gå på alla matcher och man kan tvingas lämna återbud. Så det krävs en del administration men jag tror att folk kommer att bli ganska nöjda.

3. – Vi kommer att markera ut med tejp på platser på Zinken och även försöka, via någon sponsor, att få någon form av sittunderlag. Dynor eller liknande. Sen har Stockholms stad lovat att slå på infravärmen på läktaren som är mot Ringvägen, så att folk inte ska behöva frysa. Så det känns ganska bra i alla fall, även om vi hade hoppats på det dubbla. Men vi får göra det bästa av situationen.

Johanna Strandberg, ordförande Bollnäs GIF:

1. – Vi kommer att ha 300 åskådare på läktaren.

2. – Vi har en plan men allting är inte spikat än så jag lämnar inga kommentarer kring detaljerna.

3. – Som jag sade i en tidigare intervju så hade vi spånat om att spika fast sittunderlag och nu har vi faktiskt fått tag i sittunderlag, så vi kommer att följa den planen. Vi kommer för säkerhets skull även att numrera platserna, jag tror inte att det är ett krav men vi gör så för tydlighetens skull.

Nils Stefansson, ordförande Brobergs IF:

1. – Ja, det måste vi ju göra.

2. – Det diskuterar vi nu och det ska vi bestämma på torsdag, så vi är inte riktigt framme där än.

3. – Enligt instruktionerna som finns så gör vi sittplatser, som vi gör permanenta genom att vi nitar fast stolar som är numrerade. Sen får vi ser hur vi löser det rent tekniskt men det ska vi också titta vidare på idag och imorgon.

Jimmy Helmersson, klubbchef IK Sirius:

1. – Vi håller på och tittar på det as we speak, förhoppningsvis har vi svar redan imorgon (tisdag). Absolut vill vi ta in publik och vi gör allt vi kan för att få spela inför våra supportrar.

2. – Om vi öppnar upp för 300 så öppnar vi upp för dem som har olika typer av säsongskort. Det kommer inte att vara någon styckesförsäljning av biljetter vid entrén. Vi ligger någonstans mellan 200 och 250 sålda årskort nu.

3. – Där har vi en dialog med Uppsala kommun om att ta fram sittplatser helt enkelt.

Patrik Järmens, klubbchef IK Tellus:

1. – Vi har möte om det idag (läs igår) faktiskt, om hur vi ska göra. Vi briefade lite runt ämnet i helgen också. Det är intressant men det räddar ändå inte derbymatcherna mot Hammarby och AIK, vilket är det som är mest intressant för oss. Vi har inte tagit något beslut än.

2. – Nej, det har vi inte gjort men det är också en fråga som är uppe. Det är säsongskort sålda, så det är jättesvårt att hantera. Men det är i sin linda just nu.

3. – Just nu går det inte att ha sittande i hallen. Jag vet inte om det är okej med sittunderlag som markerar, för det är väl det som är alternativet, annars är det ståplats i Gubbängen. Jag har inte satt mig in i detaljerna än, det är det vi ska göra nu. Måste det vara fast monterade stolar? Det har varit lite olika direktiv, tycker jag.