VSK-bossens telefon bombarderad – efter Askebrand-nyheten: ”Hundra stycken har hört av sig”

Tidigare under torsdagskvällen kom det uppgifter om att VSK:s tränare Thomas Askebrand är kandidat till en sportchefsroll i allsvenska kaosklubben IFK Göteborg.

Nu bemöter Grönvitts sportchef Robin Blommé uppgifterna, beskriver missnöjet med det svaga tabelläget och svarar på hur Askebrands framtid i klubben ser ut.

– Det är hundra stycken som bombarderat min telefon under ett möte jag suttit i under kvällen, säger Blommé till VLT angående hur han fick höra om Askebrand-nyheten.