VSK-brassen kritisk till debuten i Grönvitt: "Finns mycket att förbättra"

Han skadade sig i ryggen redan efter första träningsveckan i VSK. Sedan dess har brassevärvningen från IK Frej, Pedro Ribeiro, saknats när Grönvitt inlett försäsongen.

Men i cupförlusten med 2–0 mot allsvenska IFK Göteborg fanns mittfältaren med från start. Centralt på VSK-fältet.

– Självklart är vi besvikna över resultatet. Det var ju inte det här vi ville. Det finns mycket vi måste rätt till och mycket som kan bli bättre. Men vi är bara i början, och rättar vi till det som inte funkar kommer vi bli framgångsrika i superettan, säger han och medger att han inte är helt tillfreds med sin egen debutmatch.

– Jag är inte hundra procent nöjd med min insats. Den finns mycket att förbättra, det gör det alltid. För min del var det viktigt att få minuter på planen efter min skada.

Det är en tuff match att inleda med, mot ett storlag från allsvenskan.

– Haha, ja. Men jag tycker att vi gjorde det bra. Vi gjorde några misstag som straffade oss men i det stora hela så gjorde vi det ganska bra.

Är det svårt att hitta in i ett nytt spelsystem?

– Jag har spelat i liknande system tidigare, även om det var några år sedan. Men fotboll är väldigt dynamiskt och man hittar in i det, säger Ribeiro.

VSK-tränare Thomas Askebrand ser sin syn på brassen debutinsats i VSK-tröjan:

– Han är kanske inte riktigt är där ännu. Men med tanke på alla sjukdomar så blev det ett bra läge att låta honom spela. Sen hade han själv nog velat vara lite bättre förberedd. Men 60 minuter utan att knappt ha varit igång och haft ont i ryggen är ändå bra. Sen är jag helt övertygad om att vi kommer få jättestor nytta av honom framöver, säger han.

LÄS MER: VSK-kaptenen tar på sig misstaget – som ställde Grönvitt i cupen: "Ska ha bättre koll"

Matchfakta/svenska cupen

IFK Göteborg–Västerås SK 2-0 (2-0)

Mål: 1–0 (12) Giorgi Kharaishvili, 2–0 (28) Robin Söder

Publik: 2 511

Så startade VSK: Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Calle Svensson, Pontus Fredriksson (ut 78) – Samuel Holm, Kevin Custovic, Pedro Ribeiro (ut 63), Emil Skogh – William Videhult, Douglas Karlberg (ut 76), Brian Span.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 63), Filip Almström Tähti, David Engström (in 78), Jonas Hellgren, Albin Sporrong, Ahmed Awad (in 76)