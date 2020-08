VSK bröt mardrömssviten – vann efter målvaktens jätteräddningar i slutminuten

Efter ett sent ledningstapp mot Örgryte under måndagen var det ett energifullt VSK som tog emot IK Brage under fredagskvällen.

VSK öppnade matchen med fart i benen och hög press på bollhållaren, någonting som ledde till att bortalaget slarvade och bjöd på onödiga kontringslägen.

Efter fyra raka förluster i Superettan såg hemmalaget ut att vilja bryta trenden och klättra i tabellen, upp från nedflyttningsplatserna.

Efter dryga kvarten spelad lyckades Filip Tronét göra bort motståndaren på vänsterkanten genom en läcker tvåstegsfint, för att sedan slå ett inlägg till Brian Span som nickade in 1-0 till hemmalaget.

Bara minuter senare hade Simon Johansson chansen att dubbla ledningen, när han bröt ett utkast av Brage-målvakten för att sedan avlossa ett skott på öppet mål – som tyvärr för VSK flög högt över ribban.

VSK blev sedan tillbakapressade av ett ivrigt IK Brage, som testade försvaret genom mängder av olika inlägg från vänsterkanten, men utan några resultat.

Den andra halvleken började med två målchanser för vardera lag. Brage fick in bollen i mål, men domaren dömde frispark till VSK:s fördel efter ruff i straffområdet, och Awad vek snabbt därefter in från högerkanten och placerade bollen vid vänstra stolproten, men skottet räddades av målvakten. Chansen för en retur fanns, men ingen VSK-spelare hann dit i tid.

För varje minut som gick såg Brage ut att komma närmare ett kvitteringsmål, och trots att VSK-spelarna var ambitiösa med kraft i anfallen stämde sällan den sista passningen framåt, vilket Brage utnyttjade genom kontringar.

Men VSK behövde inte många målchanser för att utöka målprotokollet. Efter en rörig situation i straffområdet på en hörna landade bollen på Hellgrens fötter, och han kunde därefter skjuta in 2-0 till grönvitt.

Första gången som VSK var i en tvåmålsledning sedan matchen mot Ljungskile var ett faktum.

Drygt tio minuter efter att Hellgren stått för matchen andra mål slarvade han med bollen på mittfältet och bjöd Brage på ett kontringsläge, som skulle straffa VSK. Med en tvåstegare in i straffområdet lyckades en Brage-spelare ordna en straffspark för bortalaget – en chans som Pllana tog vara på.

Under de sista 15 minuterna pressade Brage högt och skapade stora problem för VSK-försvaret, och med bara två minuter kvar stod Daniel Svensson för en fotparad som skulle rädda VSK från en femte match i seriespelet utan vinst.

Matchen slutade 2-0.

Matchens fräckis:

Filip Tronéts tvåstegare från vänsterkanten, som sedan blev målgivande när han slog in en assist till Brian Span. En riktigt läcker dragning från Tronêts håll

Matchens miss:

Simon Johansson hade öppet mål fram till att göra 2–0 efter att Adrian Engdahl slarvat med ett utkast. Men från distans lyfte han bollen högt, högt över.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Daniel Svensson

Räddade VSK med två magiska parader i matchens slutminuter. Stor matchhjälte.

2. Brian Span

Otroligt nyttig för VSK med sitt smarta spel. Dessutom målskytt.

3. Calle Svensson

Det blev lite rörigt bakåt i slutet av matchen för VSK, men Calle Svensson var stabil matchen igenom.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–IK Brage 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (15) Brian Span, 2–0 (65) Jonas Hellgren, 2–1 (76, straff) Leonard Pllana

Varningar, VSK: Karwan Safari, Sean Sabetkar, Douglas Karlberg

Varningar, IKB: Nikita Kashaev, Anton Lundin, Alexander Zetterström

VSK (3-4-3): Daniel Svensson – Filip Almström Tähti, Sean Sabetkar, Calle Svensson, William Videhult – Simon Johansson (ut 82), Jonas Hellgren – Filip Tronêt (ut 88), Ahmed Awad (ut 67), Brian Span (ut 82) – Karwan Safari (ut 88).

Ersättare: Michael Jahn (in 88), Douglas Karlberg (in 67), Kevin Custovic (in 82), Emil Skogh, Samuel Holm (in 88), Albin Sporrong (in 82), Sebastian Selin.