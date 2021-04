VSK förstärker målvaktsuppsättningen – Elis Wahl skriver A-lagskontrakt

Västerås SK:s unge målvakt Elis Wahl, född 2004, har en uppåtgående formkurva. Talangen har imponerat det senaste året där han bland annat blev kallad till Svenska Fotbollsförbundets P16 / 04 ”Future Team” på Bosön i fjol.

Nyligen stod det klart att VSK lånar ut tredjemålvakten Sebastian Selin till konkurrenten Akropolis och därav väljer nu klubben att förstärka målvaktsuppsättningen.

På klubbens hemsida berättar klubben att Elis Wahl har skrivit sitt första seniorkontrakt i karriären – och målen är stora.

– Om vi pratar drömmar finns det inget stopp för dem. Jag vill gå så långt det bara går, bli bäst i världen helt enkelt, säger Wahl till klubben och fortsätter:

– Jag har tränat med A-laget sen sommaren 2020 till och från. Det har blivit mer och mer av det och nu under vintern har det blivit ganska mycket av den varan. På ett sätt var det nog ganska naturligt att det blev så här.

Västerås tränare Thomas Askebrand:

– I och med att Sebastian Selin lånats ut under säsongen är det här ett naturligt steg för oss att ta. Elis har tränat med A-laget under 2020 och särskilt nu under 2021. Han har gjort det jättebra och har en fin utvecklingskurva. Det är helt uppenbart att han förtjänar att få ett A-lagskontrakt, säger han till hemsidan.