VSK fortsätter att matcha unga spelare – i Eskilstuna

Anmäl text- och faktafel

Grönvitt hade ett så kallat fotbollsutvecklande samarbete med IFK Eskilstuna redan i fjol.

Kort sagt innebär det att fyra unga VSK-spelare i A-truppen som är födda 1999 eller senare kan spela för såväl Grönvitt som Eskilstuna hela säsongen 2021.

De fyra listade "samarbetsspelarna" kan bytas ut till och med den 31 augusti.

Så här kommenterar den assisterande VSK-tränaren Leif Berg detta via VSK Fotbolls hemsida: "Vi inom VSK Fotboll ser samarbetet med IFK Eskilstuna som en framgångsfaktor för båda klubbarna. Ett exempel på hur det kan bli är Albin Sporrong som började matchspelet förra säsongen i IFK Eskilstuna bara för att växa in i VSKs A-lag under året. Inom VSK tänker vi vara aktiva i samarbetet. Varje söndag kommer vi i dialog med spelare och IFK Eskilstuna bestämma vilka fyra namn som ska vara på veckans lista. Under året kommer nog ganska många av våra unga spelare bli aktuella då vi också tänker använda samarbetet för att matcha tillbaka spelare som varit skadade.”