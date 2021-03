VSK Fotbolls cupdröm över – efter Häckenstjärnans uppvisning

Att semifinalen i svenska cupen var en av VSK:s största matcher i historien syntes till en början på Bravida Arena i Göteborg. Grönvitt agerade aningen en nervöst och tillät BK Häcken återerövra bollen relativt enkelt inledningsvis.

Men det var VSK som hade semifinalens första boll i nät.

Detta när nyblivne kaptenen Simon Johansson styrde upp ett anfall, skickade in bollen i straffområdet mot den bortre stolpen där Albin Sporrong placerade in 1–0. Dock avvinkad för offside.

Ett "mål" som dock boostade det grönvita självförtroendet. VSK hittade så sakteliga in i pressen och skapade en par hörnor som skakade Häcken en aning.

Hemmalaget letade sig dock tillbaka och efter halvtimmen spelade var VSK riktigt illa ute när Traore, Jeremejeff och Bengtsson skapade rejäl oreda och inte var långt borta från att spräcka dödläget.

1–0 kom också. Detta när Rasmus Lindgren slog en högklassig boll i djupled på Alexander Jeremejeff som stod för en ännu större kvalitetsaktion när han dunkade in en halvvolley i Anton Fagerströms vänstra hörn. Otagbart.

Samme Jeremejeff gjorde sedan 2–0 i början på andra halvlek när Fagerström stod för en strålande räddning men blev helt ensam när fyra Häcken-spelare hade möjlighet att slå in returen. Svagt defensivt arbete av VSK.

Känslan på pressläktaren var att det målet blev spiken i kistan.

Så såg det även ut som på planen.

BK Häcken spelade med den rutin som laget besitter och rullade bort en hel del minuter samtidigt som VSK febrilt jagade boll för att åter skapa kontakt i matchen.

Men så blev det inte. Den grönvita drömmen om Europa slocknade på Bravida Arena när VSK missade finalen av svenska cupen.

Matchens tveksamma

Offsideavblåsningen på Albin Sporrongs 1–0-mål efter nio minuter var minst sagt på gränsen. Från pressläktaren såg VSK-spelaren klart ut att komma löpandes bakifrån och stöta in bollen. Men den assisterande domaren ville annat. Vilken smakstart det hade blivit för VSK.

Matchens kommentar

”Du faller för lätt för att du är för svag i närkamperna.”. Så sa den assisterande domaren till Albin Sporrong när denna skällde över en utebliven frispark i löpduell med Bénie Adama Traore. Givetvis sagt med glimten i ögat.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Kevin Custovic, mittfältare

Den här unge mittfältaren går från klarhet till klarhet. Storspelade mot Malmö FF och nu mot BK Häcken visade han att det finns en defensiv mittfältare av rang i den kroppen. En grönvit ledare.

2. Anton Fagerström, målvakt

Nej, han fick inte hålla nollan. Men utan sin sista utpost hade matchen varit död ännu tidigare än den faktiskt var. Fagerström steppade upp och stod för några riktigt vassa räddningar. Synd att han inte fick någon hjälp på returen vid 2–0.

3. Samuel Sörman, wingback

Fick en startplats när ordinarie wingbackarna Skogh och Almström Tähti var borta. Och spelaren som kom till VSK från division 2 stod för en stålande insats till höger. Aggressivt, bollvinnande och många gånger klokt från ytterspringaren.

MATCHFAKTA

BK Häcken–VSK Fotboll 3–0 (1–0)

Målen: 1–0 (34) Alexander Jeremejeff, 2–0 (54) Alexander Jeremejeff, 3–0 (79) Ali Youseff

Varningar BKH: Tobias Heintz, Leo Bengtsson VSK: Gustaf Lagerbielke, Samuel Sörman, Justin Salmon, Pedro Ribeiro

Så ställer VSK upp: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke, David Engström, Pedro Ribeiro (ut 93) – Samuel Sörman (ut 68), Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 77), Justin Salmon (ut 77), Albin Sporrong (ut 93) – Viktor Prodell, Filip Tronêt.

Ersättare: Daniel Svensson, Brian Span (in 68), Amer Ibrahimovic, Claus Royo (in 93), William Videhult (in 77), Olle Edlund (in 77), Jesper Merbom Adolfsson (in 93).