VSK-generalens lugn efter tröga starten: ”Stressar inte upp oss”

VSK har haft problem med målskyttet i inledningen av superettan. Men i andra änden av planen har trenden varit en annan ända sedan tävlingssäsongen drog igång i Malmö i februari.

På sju tävlingsmatcher den här säsongen (plus en extra halvtimme mot Degerfors) har VSK släppt in åtta mål. Det är ett snitt som hade placerat VSK högt upp i superettan ur ett defensivt perspektiv förra säsongen. Då har dessutom fyra av matcherna spelats mot allsvenskt motstånd. På tre tävlingsmatcher mot seriekonkurrenter den här säsongen har det bara blivit ett mål i baken.

– Jag tycker att det har känts bra genomgående. Men det är något vi skapar tillsammans, det är absolut inte bara försvarsspelarna, säger VSK:s mittbacksankare David Engström till VLT-sporten.

– Vi har fått till försvarsspelet bra över hela banan, sen förra hösten och även på försäsongen i år. Det är något vi har jobbat hårt med. Alla jobbar hårt för laget, och det har blivit bra.

David Engström är konstanten i en backlinje som till två tredjedelar är utbytt sedan förra säsongen. Bredvid sig har han numera nyförvärvet Gustaf Lagerbielke och den från mittfältet nedflyttade Pedro Ribeiro. Trion ser ut att ganska omgående ha hittat rätt tillsammans.

– Ja, det är min känsla också. Men genomgående under den här perioden sen förra hösten har det nästan känts bra oavsett vilka som har spelat. Det är ett tecken på att hela laget fungerar. Det är inga konstigheter. Vi har många duktiga spelare, och oavsett vilka som spelar kan vi prestera på en bra nivå.

Vad är nyckeln i att ni har hittat mer rätt sen förra hösten?

– Jag tror att då hade det gått ett tag sen Thomas (Askebrand) kom och han hade hunnit sätta sin prägel med en tydligare rollfördelning där vi hittar vår melodi. Jag tror att mycket handlar om att vi hittade vårt vägvinnande sätt tillsammans, och har hållit fast vid det.

VSK har inlett säsongen i superettan med en poäng på de två första matcherna. Men trots en poängmässigt skral start menar David Engström att det inte finns någon anledning till stress i laget.

– Jag skulle säga att vi är så pass trygga i att vi vet vad vi behöver göra varje match, vecka ut, vecka in. Fortsätter vi gnugga på det vet jag att det kommer leda till en bra poängskörd när säsongen summeras. Vi stressar absolut inte upp oss, men så klart är vi hungriga på tre poäng. På måndag är det all in för det.