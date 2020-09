VSK-hjältens mystiska symptom – tvingades bryta matchen: ”Verkade lite groggy”

Inför matchen mot Dalkurd hade VSK ramlat ner på kvalplats – och läget var än mer prekärt.

Men efter trepoängaren på Iver Arena har laget skaffat sig en liten portion välbehövlig arbetsro.

En solid defensiv insats och ett påpassligt segermål av mittfältaren Jonas Hellgren bärgade den livsviktiga segern – som flera VSK-spelare uttryckte det efter slutsignalen.

Och Hellgren, som gjort mål i två raka matcher, tvingades bryta matchen med drygt 20 minuter kvar efter att ha fått en smäll.

Efter att Hellgren klivit av planen undersöktes han snabbt av läkaren och tog sig lite för nacken.

Hans status är oklar. Han nobbade nämligen media efter matchen och VSK-tränaren Thomas Askebrand hade inte helt koll på läget.

– Jag vet inte riktigt vad det handlade om. Han sa att han kände sig lite groggy efteråt och var inte helt med i huvudet. Kan vara något med balansen. Jag har inte kollat till honom efteråt om jag ska vara ärlig men tror inte att det är någon fara, säger Askebrand.

VSK-tränaren var mycket nöjd med den defensiva insatsen.

– I förra matchen bjöd vi på två mål och det har man inte råd med i den här serien. Nu ville vi bli lite mer kompakta i försvarsspelet, vilket vi lyckades med och stängde till det bra. Killarna gjorde det jäkligt bra.

Vad tyckte du om offensiven?

– Den kändes okej. Vi gör det bra i perioder och sedan fallerade vi ibland. Behöver hitta mer jämnhet och enkelhet. Vi behöver ha lite längre perioder av det offensiva spelet. Nu hade vi i alla fall lite mer djupledsspel, vilket var positivt.

Har dina spelare känts pressade den senaste tiden?

– Nej, det är go stämning i laget och de står upp för varandra. Jag tror att man presterar bättre om man inte har massa ångest i kroppen. Vi ska fortsätta att spela avslappnat.

Har ni kvalitén för att klättra upp till övre halvan av tabellen?

– Jag tittar inte så mycket på tabellen och har aldrig gjort det. Vi är tunga att möta och har man bara lite flyt och kan hålla några nollor så kan det börja bära iväg.

– Samtidigt är serien så pass jämn. Det finns inga dåliga lag. Vi måste ta en match i sänder.

Matchfakta:

Västerås SK–Dalkurd FF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (59) Jonas Hellgren (Emil Skogh).

Varningar, VSK: Moussa Traoré. DFF: Daniel Stensson.

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Filip Tronêt (ut 83), Jonas Hellgren (ut 73), Pedro Ribeiro, Emil Skogh (ut 69) – Brian Span, Karwan Safari (ut 83), Simon Johansson.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén, Moussa Traoré (in 73), Gustav Rydberg, William Videhult (in 83), Moonga Simba (in 69), Albin Sporrong (in 83).