VSK-jubel i måstematchen – läget ljusnar för Grönvitt

Klockan stod bara på strax över två spelade minuter när VSK tilldelades en straff i bortamötet med AFC Eskilstuna. Detta efter att Taha Abdi Ali tog sig runt på kanten och sedan drogs ner i straffområdet. Straffen från Erik Björkdahl räddades sedan visserligen av AFC-målvakten Nick Wolters men starten på matchen var talande för hur dominanta VSK var i inledningen.

VSK hade därefter ett flertal halvchanser och ett stort bollinnehav och i den 18:e minuten kunde Emil Skogh ge VSK ledningen efter en hörna där bollen tog en minst sagt märklig bana innan den skruvade sig in över mållinjen.

Under vad som sedan var kvar av den första halvleken saknades de där riktigt vassa lägena. Halvchanser fanns åt båda hållen och AFC fick till visst tryck mot slutet men några fler mål blev det inte.

Den andra halvleken inleddes jämnt spelmässigt samtidigt som irritationen växte mellan lagen, vilket inte minst syntes efter drygt en timmes spel när AFC:s Albin Linnér stod för en ful eftersläng. Det fick VSK-backen Skogh att ilskna till rejält och gruff uppstod mellan flera spelare och ett antal kort delades ut. Bland annat drog hemmalagets Ismet Lushaku på sig dagens andra kort och VSK fick slutföra matchen med en man mer på planen.

Den irriterade stämningen fortsatte sedan medan AFC tryckte på för en kvittering. Men VSK lyckades hålla undan och tog tre viktiga poäng i jakten på säkrat kontrakt, där man tack vare Gais förlust mot Värnamo just nu är på säker mark i tabellen.

Matchens märkligaste...

... (och enda) mål var definitivt Emil Skoghs galna 0–1-mål i den 18:e minuten. Visserligen blåste det ganska friskt på Tunavallen denna lördag men ingen kunde väl tro att bollen kunde ta den bollbanan utifrån hörnflaggan och på något sätt leta sig in i mål.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Taha Ali

Planens gigant, snabb och teknisk som få. Taha Abdi Ali var överallt – samtidigt. Flera gånger under framför allt den första halvleken fick han stående ovationer från publiken, mycket välförtjänt...

2. Taha Ali

... Det normala är kanske att lista tre olika spelare här men är någon så här bra förtjänar man alla platserna själv...

3. Taha Ali

... Det enda negativa är att han bara är på lån från ÖSK och troligen alltså inte blir kvar så länge till för hur kan de inte vilja ha tillbaka honom efter den här insatsen?

Matchfakta/superettan

AFC Eskilstuna–VSK 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 (18) Emil Skogh.

Varningar AFC: Pontus Rödin, Felix Michel, VSK: Emil Skogh, Filip Tronêt,

Rött kort: Ismet Lushaku (AFC)

Domare: Andreas Dufva-Johansson

Publik: 1962

Så spelade VSK: Anton Fagerström – Daniel Hermansson (ut 89) , Jesper Merbom Adolfsson, Pedro Ribeiro – Emil Skogh (ut 63), Simon Johansson, Olle Edlund (ut 89) , Dusan Jajic, Simon Gefvert – Taha Ali (ut 72), Erik Björndahl (ut 89). Ersättare: Daniel Svensson, Kalle Björklund (in 89) , Samuel Sörman (in 63), Lawson Sabah (in 89) , Jakob Lindahl, Filip Tronêt (in 72), Viktor Prodell (in 89) .