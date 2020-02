VSK-kaptenen tar på sig misstaget – som ställde Grönvitt i cupen: "Ska ha bättre koll"

VSK förlorade den första gruppspelsmatchen i svenska cupen borta mot IFK Göteborg med 2–0. Och det var en mardrömsstart och ett misstag i inledningen av matchen som satte tonen.

Lagkaptenen Sean Sabetkar blev bolltittande efter tio spelade minuter och uppfattade aldrig att IFK:s Giorgi Kharaishvili satte av i en löpning bakom ryggen på honom, snodde bollen och placerade in 1–0 bakom Anton Fagerström.

– Det var väldigt konstigt. Men jag tar givetvis på mig den. Men jag uppfattade inte riktigt att Calle (Svensson) missade bollen i förstaläget, sen har jag all tid i världen att ta bort bollen på, säger Sabetkar till VLT.

Känslan var att du inte uppfattade att löpningen kom.

– Nej, jag hade ingen aning. Han kom in från Samuels (Holm) håll och han försökte snacka över mig. Det blev en liten brist i kommunikationen. Men jag ska ha mer koll än så.

VSK-mittbacken var besviken efter förlusten och tycker inte att Grönvitt riktigt gav det chansen. Och är samtidigt frågande till den uteblivna offensiven.

– Vi skapade ingenting, och var aldrig riktigt nära. Samtidigt gör vi två misstag som leder till deras mål. Även fast vi sliter hårt och försöker göra det vi kommit överens om. Men vi fick inte riktigt till det. IFK Göteborg är ett bra lag, det känner man.

– Vi måste kolla på lite saker för vi har varit vassa offensivt fram tills idag. Vad det beror på att vi inte skapar tillräckligt med chanser nu vet jag inte och kan inte svara på nu heller. Men det är bara för oss att gnugga vidare, säger Sabetkar.

Tränare Thomas Askebrand är inne på samma linje men är, precis som tidigare, inne på att svenska cupen inte är av största vikt för VSK.

– Jag tar hellre det här den här tiden på året än i serien. Händer det inget i tränings- eller cupmatcher så är det svårt att lära sig saker, och vi har ett antal matcher kvar till seriematcherna drar igång. I det stora hela tycker jag ändå att vi gjorde en helt okej match. Men mot ett så här bra lag har vi inte råd att missa som vi gjorde några gånger.

– Sen ska sägas så här att med allt som hänt den senaste veckan men magsjukor och feberfrossa så gjorde vi en ganska bra match. Det måste jag ge killarna, avslutar Askebrand.

Matchfakta/svenska cupen

IFK Göteborg–Västerås SK 2-0 (2-0)

Mål: 1–0 (12) Giorgi Kharaishvili, 2–0 (28) Robin Söder

Publik: 2 511

Så startade VSK: Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Calle Svensson, Pontus Fredriksson (ut 78) – Samuel Holm, Kevin Custovic, Pedro Ribeiro (ut 63), Emil Skogh – William Videhult, Douglas Karlberg (ut 76), Brian Span.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 63), Filip Almström Tähti, David Engström (in 78), Jonas Hellgren, Albin Sporrong, Ahmed Awad (in 76)