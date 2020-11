VSK-kritiken efter förlusten – mot egna viljan: ”De ville det mycket mer än oss”

Det blev en tung eftermiddag hemma på Iver Arena för VSK, när Örgryte var på besök. Grönvitt kändes aldrig riktigt nära att ta poäng, och föll med klara 0–3 mot ett Göteborgslag som inför matchen ramlat ned på negativ kvalplats. Efter matchen fanns det en tydlig besvikelse över viljan i det grönvita lägret.

– De var bättre än oss, helt enkelt. De ville det mer än oss, säger VSK-kaptenen Sean Sabetkar till VLT-sporten efter matchen.

Vad beror det på?

– Det är svårt att säga. Det är fotboll, ibland blir det så. De ville det mycket mer än oss, och förtjänade det mer.

– Förra matchen, mot Brage, ville vi mycket mer än dem. Nu vann Örgryte duellerna, de gjorde det de skulle göra bättre än oss på alla plan.

Lagets tränare Thomas Askebrand var inne på samma spår som sin kapten.

– Vi behövde förbereda oss på att göra ett likvärdigt arbete som dem, eller helst ännu mer med tanke på att de har kniven mot strupen. Och jag tycker inte vi gör det. Första 35 spelar vi över huvud taget inte som vi kommit överens om att göra. Vi spelar på felvända spelare, stillastående spelare, bara centralt i banan. Det är först sista tio i första halvlek det börjar likna något, så lång tid ska det inte behöva ta i min värld, säger han.

Och precis som Sabetkar landar Askebrands analys efter matchen i inställningen.

– Mycket handlar om inställning. Jag tycker vi har bra inställning, det är inte frågan om det. Det är bara så att de vill så otroligt mycket mer, med kniven mot strupen. Det är små, små marginaler i slutändan som skiljer på att vinna och förlora en sån här match.

VSK hade, framför allt under den första halvleken, stora problem när Örgryte satte in djupledsbollar bakom den grönvita backlinjen. Det var så 1–0-målet kom till, och gästerna var också nära att skapa fler mål på liknande lägen.

– Vi hamnar alldeles för högt upp, och bjuder på för mycket yta där bak. Då är det rätt enkelt att bara sätta den bakom. Vi har stått rätt högt upp under säsongen. De läste av det bra, och vi gjorde det dåligt, säger Sabetkar.

Men Thomas Askebrand menar att han helst inte vill se en backlinje som står längre ner – utan att det i stället handlar om att läsa av situationerna där djupledsbollen är på väg.

– Vi tycker ju det. Det är det som vi gjort så bra den sista tiden. Vi har inte fallit av så mycket med backlinjen, plus att vi har gjort ett bra arbete och varit inne i gubbarna som ska slå bollen. Nu blir det inte så i dag, och då ser man lite billig ut. Men de andra gångerna är det nyckeln till att vi varit så pass bra som vi varit. Vi ska våga stå upp med backlinjen. Det handlar mer om att vara inne i gubben som får bollen, och att man läser av den något snabbare än vi gjorde.

Matchfakta/Superettan

VSK–Örgryte 0–3 (0–2)

Målen: 0–1 (16) Adam Bergmark Wiberg, 0–2 (33) Daniel Paulson, 0–3 (89) Hannes Sahlin.

Varningar, VSK: Pedro Ribeiro, Filip Almström Tähti ÖIS: Lukas Browning Lagerfeldt,

Domare: Andreas Dufva-Johansson.

VSK (3–5–2): Anton Fagerström –Michael Jahn (ut 87), David Engström (ut 76), Sean Sabetkar – Moonga Simba (ut 87), Simon Johansson, Pedro Ribeiro (ut 67), Albin Sporrong, Filip Almström Tähti (ut 76) – Brian Span, Viktor Prodell.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 87), Calle Svensson (in 76), Karwan Safari (in 76), Emil Skogh (in 67), Gustav Rydberg, William Videhult (in 87).