VSK lånar mittback – från allsvenska storklubben

Lånet sträcker sig säsongen ut.

– Lånet av Kalle är en viktig pusselbit för oss när vi nu förbereder oss inför höstens seriespel. Utifrån de scenarier vi jobbar med behövs Kalle som förstärkning i backlinjen, säger VSK-tränaren Thomas Askebrand till klubbens hemsida.

Kalle Björklund gjorde 14 matcher i allsvenskan med Hammarby förra säsongen, men har under vårsäsongen varit utlånad till VSK:s seriekonkurrent Falkenberg. För en dryg vecka sedan valde han dock att bryta sitt lån med hallänningarna.

Under våren har han startat nio matcher och gjort ett mål för Falkenberg.

– Redan i vintras fanns möjlighet att låna in Kalle, vilket vi gärna gjort. Vi hade dock fullt manskap när erbjudandet kom, så det var inte rätt tajming vid det tillfället. Nu anser vi att så är fallet och med Kalle får vi en mittback som är stor och stark och som är en mycket bra huvudspelare. Han är duktig i defensiven och har en stor potential som spelare. Han passar in i vår profil perfekt där vi vill få in unga talangfulla spelare från närområdet som i VSK ser en klubb där de kan utvecklas och växa som spelare, säger Thomas Askebrand.

Kalle Björklund är son till den förre landslagsmittbacken Joachim Björklund, som var med och tog VM-brons 1994. Joachim Björklund är i dag assisterande tränare i just Hammarby.