VSK mållösa i superettan – det avslöjar siffrorna: ”Skapat mindre än andra lag”

Två omgångar in i superettan har VSK Fotboll ännu inte spräckt målnollan. Skapar inte Grönvitt tillräckligt? Kommer man inte till avslut? Och varför har målmaskinen Viktor Prodell ännu inte gjort mål?

VLT-sporten har kollat statistiken och utifrån den letat svaren på VSK:s "måltorka".

Börjar vi med att kolla expected goals (xG), ett mått på hur många mål man förväntats göra baserat på kvaliteten på målchanserna man skapar i en match, så säger den att VSK inte borde gått lottlösa från de inledande omgångarna.

I premiären mot AFC Eskilstuna skapade man tillräckligt med lägen för att enligt xG göra 1,2 mål och i bortamötet mot Gais landar den siffran på 0,76. Ett snitt som ger 0,98 mål per match i de inledande två omgångarna.

Att jämföra med statistiken från svenska cupen som landade på ett snitt på 1,45 expected goals per match och ett utfall på 1,8. En aningen överprestation.

Av de lag som ännu hunnit med att spela två omgångar av superettan 2021 så är VSK faktiskt det enda laget som ännu inte gjort mål (Örgryte, som också står på noll fullträffar, spelar sin andra omgång på tisdag mot Helsingborg). Och i xG-statistiken så är VSK trea från slutet bland dessa lag. Bara Akropolis (xG 0,82) och Landskrona (xG 0,52) är sämre.

Akropolis har gjort 0,5 mål per match, alltså underpresterat. Samtidigt har Landskrona överpresterat med sina 1,5 mål per match mot sina förväntade 0,52.

I det stora hela kan man säga att VSK har underpresterat mest av de lag som än så länge spelat två omgångar – sett till expected goals. Man är även ett av lagen som skapat minst antal farliga målchanser i samma statistik.

Innan vi tittar vidare ska vi vara noggranna med att påpeka att underlaget för de här siffrorna än så länge är väldigt litet. Endast två matcher i superettan och fem i svenska cupen. Men de kan ändå säga något.

Även den grönvita skottprocenten har försämrats från cupspel till seriespel. Alltså andelen skott som går på mål (ej i mål). Där ligger siffrorna för superettan 2021 på 26,9% mot motsvarande 33,33% i cupen. 13 skott i snitt mot 12,6 skott.

VSK skjuter alltså mer i inledningen av superettan än man gjorde i cupen, dock aningen mer felriktat.

Vilka spelare är det då som, främst, ska göra målen för VSK säsongen 2021? Tittar man på den interna skytteligan från förra säsongen så blir svaret Viktor Prodell och Filip Tronêt. Sju respektive sex mål 2020.

Inte helt oväntat ligger de båda anfallarna på noll gjorda mål hittills denna säsong. Prodell med ett xG på 0,21 per spelade 90 minuter och Tronêt med 0,26.

Jämför de siffrorna med svenska cupen så är det marginell skillnad men utfallet blev ett annat. Tronêt hade ett xG på 0,25 och ett utfall på 0,19 mål per spelade 90 minuter. Prodell i sin tur hade xG 0,24 mot utfallet 0,18.

Det är inga hisnande siffror och anfallarna underpresterar inte mycket sett till vilka lägen de själva skapat eller satts i av medspelarna.

Intressant blir det däremot när man tittar på Viktor Prodells siffror från succéhösten 2020. Sju mål på tio matcher och ett snitt på 0,76 mål per spelade 90 minuter.

Ingen bör ha kravet på Prodell att prestatera i paritet med de siffrorna. Faktum är att det var en överprestation. xG visar 0,59 och det faktiska utfallet blev alltså 0,76.

Men även skottprocenten hos Prodell var betydligt högre i superettan 2020 jämfört med 2021. 55,6% av skotten träffade mål 2020 mot 0% av de fyra skott som avlossats hittills i år. Återigen ett litet statistiskt underlag att titta på och skottprocenten gör inte skillnad på om skottet gick strax utanför målet eller tio meter över.

Filip Tronêt i sin tur har träffat 25% av sina i snitt 3,71 skott per spelade 90 minuter denna säsong. Att jämföra med de 50% han hade under cupen där han snittade 3,04 skott per spelade 90 minuter.

Han skjuter mer men med sämre träffprocent.

Det statistiska underlaget må vara litet men faktum kvarstår – VSK har ännu inte hittat nätet i årets superettan. Även om prestationerna har varit bra och statistiken lovar mer än utfallet.

Statistiken visar att VSK skapar tillräckligt många och farliga chanser för att göra mål. En nyckel blir att sätta Prodell i bättre och farligare lägen för att på så sätt förhoppningsvis få fart på anfallarens målproduktion och som en följd av det även lagets.