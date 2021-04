VSK mållöst i superettan – Askebrand slår tillbaka: ”Vore väl fan annars”

VSK har inlett superettan 2021 med två raka nollor. Grönvitt med andra ord inte gjort mål i årets seriespel ännu men tränare Thomas Askebrand känner ingen oro och förstår inte de som är kritiska till anfallsspelet.

– Jag tror att det kommer över tid. Vi har inte fått den inledning vi önskat sett till poäng. Men vi har producerat tillräckligt för att göra mål så jag är inte speciellt orolig över det. Det får komma nästa match mot Vasalund, säger han på presskonferensen efter 1–0-förlusten mot Gais.

På frågan om han såg några offensiva framsteg i jämförelse med premiären menar VSK-tränaren att det inte fanns någon anledning att leta efter sådana.

– Jag tycker ju att premiären var bra så jag tycker nog inte att vi måste ha så mycket framsteg. AFC hade väl inte ett skott på mål i premiären och vi hade ganska många chanser.

– I den matchen handlade det mer om att trycka dit skiten. Prestationen som sådan var jättebra. Det var nästan bara ett lag på planen och då kan man kanske fråga sig varför man inte gör mål. Men då mötte vi ett lag som stod extremt lågt.

I den här matchen mot Gais då?

– Första 45 minuterna är inte så tokiga. Vi hade något skott i stolpen och lite annat smått och gott. Så jag är inte så jävla orolig.

– Vi spelade med en man mindre i andra halvlek så det vore väl fan om det inte var någon skillnad. Jag tänker inte så mycket på det där, jag vet vad vi kan och bollarna kommer börja rulla in. Vi ska komma ihåg att vi är rätt gedigna bakåt också, säger Askebrand.

Matchfakta

Gais–VSK 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (58) Michal Kargbo

Utvisning VSK: Filip Almström Tähti (48)

Så startade VSK: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke (ut 83), David Engström, Pedro Ribeiro – Filip Almström Tähti, Simon Johansson, Jonas Hellgren (ut 71), Albin Sporrong (ut 83), Emil Skogh (ut 71) – Viktor Prodell, Filip Tronêt

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Jesper Merbom Adolfsson, Samuel Sörman (in 71), Justin Salmon (in 82), Brian Span (in 81), Simon Gefvert (in 71)