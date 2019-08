VSK-mittfältarens målform håller i sig – sköt Grönvitt till gruppspel i cupen: "Betyder mycket för klubben"

Det var aldrig något större snack om saken i Uppsala, när VSK på onsdagskvällen tog sig vidare till gruppspel i Svenska cupen nästa vår genom en stabil 3–1-seger borta mot division 2-laget Gamla Upsala SK.

Efter en inledning av matchen där hemmalaget hade en del energi och farliga omställningar kopplade VSK greppet när Simon Johansson gjorde 1–0 halvvägs in i den första halvleken. Johansson skulle sedan bli målskytt ytterligare en gång, när VSK till sist vann med 3–1.

– Jag tycker vi gör det vi ska. Det räcker. Ingen bra match, det känns som att många går på halvfart och lite mer än så. Det var nog smart att spela av matchen på det sättet, för den viktigaste matchen är i helgen och de framöver. Huvudsaken är att det inte blev några skador och att vi är med i gruppspelet 2020, säger Johansson i Sportens sändning från matchen.

Men även om segern i slutändan var stabil såg det lite skakigt ut i inledningen av matchen. Gamla Upsala hade två bra möjligheter att ta ledningen tidigt i matchen – inte minst när den förre VSK-spelaren Patrik S:t Cyr dammade iväg en kanon i ribban.

– Jag tycker vi slarvade lite då i försvarsspelet, och tänker att det ska lösa sig. Men det gör det inte, de är bättre än så. Då måste man vara noggranna som vi är hela tiden när vi spelar i serien. Därför fick de det, men vi korrigerade det. Jag tycker vi måste kunna hålla i bollen mer och trötta ut dem mer. Göra det tråkigt för dem. Vi gjorde det lite för lätt, gick in och sköt i svåra lägen. Där kan vi göra det lite bättre.

För Simon Johansson betyder de två målen att målformen från matchen mot Halmstad håller i sig. Det kan vara viktigt framöver.

– Min insats var helt okej. Första målet är en bra omställning där Petar (Petrovic) passar farm, och det andra var skönt att få slå in den med vänstern från lite avstånd också. Det är alltid bra för självförtroendet att göra mål. Jag har jobbat hårt här ett tag och känner mig i bättre och bättre form. Jag siktar på att göra bra sista tio matcher.

För VSK:s del innebär segern att man är klara för gruppspel i Svenska cupen nästa vår. Det innebär att tävlingssäsongen startar redan i februari – och att man kommer få högkvalitativa matcher redan då.

– Det betyder hur mycket som helst. Det var det som var det viktiga, och det är därför man är nervös. Man vet hur mycket det betyder. Både för klubben, det blir en attraktion, och sen är det väldigt kul att få spela matcher så tidigt. Vi kommer säkert få vara på Tele 2 eller någon annan fin arena kanske. Det kommer öka motivationen till försäsongen.

Matchfakta/Svenska cupen

Gamla Upsala SK–Västerås SK 1–3 (0–2)

Mål: 0–1 (25) Simon Johansson, 0–2 (43) Ravy Tsouka, 0–3 (63) Simon Johansson, 1–3 (90+2) Mikael Mellberg

Varningar, VSK: Ravy Tsouka

VSK (4-3-3): Daniel Svensson – Ravy Tsouka, Sean Sabetkar, Claus Royo (ut 60), Jesper Florén – Simon Johansson (ut 66), Carlos Gaete Moggia, Filip Ottosson – Emil Skogh, Brian Span – Petar Petrovic (ut 73).

Ersättare: Björn Ziebeil, Dennis Persson (in 60), Boris Ljevar (in 66), Patric Åslund, Viktor Steen, Adam Kiani (in 73), Renan Correa Faustini