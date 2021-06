VSK nära skrällpoäng mot topplaget – efter massiv press i slutet

Det blev en tajt och tillknäppt tillställning när GIF Sundsvall tog emot VSK på måndagskvällen, där den första halvleken inte precis var fullsmockad med målchanser.

Den första möjligheten kom visserligen redan i den femte minuten, när VSK-anfallaren Filip Tronêt nickade en inläggsfrispark strax över Davor Blazevics ribba. Med kvarten spelad fick Linus Hallenius Sundsvalls första läge efter en bra hörnvariant som lämnade anfallaren helt ensam – men utan att få träff på bollen.

Hallenius skulle dock få revansch en stund senare. På ett fint inlägg från Robert Lundström höll han sig framme och nickade in 1–0 via Anton Fagerströms vänstra stolpe, när han letat sig in i ytan bakom Jesper Merbom Adolfsson.

VSK var nära att replikera bara minuten efteråt när Filip Tronêt drog till direkt på ett inspel från Simon Johansson – men avslutet rakt på Davor Blazevic.

Tronêt var också den som fick den första halvlekens sista möjlighet, när han var nära att springa sig fri i en omställning. Men i stället för att kliva in och ta avslut höll han i, och serverade till slut Olle Edlund som avslutade utanför.

GIF Sundsvall kopplade ett spelmässigt grepp i början av den andra halvleken, men det var fortsatt snålt i målchanskolumnen. Flera gånger tog sig hemmalaget in i offensivt straffområde, men Anton Fagerström behövde sällan ingripa med något mer än rutinaktioner.

Knappt halvvägs in i den andra halvleken fick dock nyligen inbytte Justin Salmon ett jätteläge på nick för VSK, men Davor Blazevic sträckte ut fint och fick bollen till hörna. VSK följde upp med ytterligare två fina chanser, först på nick från Gustaf Lagerbielke och sen ett vänsteravslut från Simon Johansson, men ingen utdelning.

VSK började här koppla greppet och tryckte på för en kvittering. Filip Tronêt fick ett bra skottläge men missade mål, och dunkade handen i konstgräset i frustration.

På tilläggstid hade VSK dubbla lägen efter hörnor men blev i slutändan utan utdelning trots en massiv press i slutet, när GIF Sundsvall till slut tog hem alla tre poäng efter Linus Hallenius mål.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Simon Johansson

Har en ruggig tyngd på mittfältet i den här matchen. Involverad i det mesta för VSK.

2. Gustaf Lagerbielke

Ett ankare bakåt i en orutinerad backlinje och en nyckel i uppspelsfasen. Dessutom nära att näta flera gånger.

3. Filip Tronêt

Visst, det börjar bli dags för utdelning. Men fortsätter Filip Tronêt ta sig till lägen och vara involverad i spelet på det här sättet ligger ketchupeffekten nära till hands.

Matchens ta en för laget

Det brukar heta att man gör vad som krävs för att vinna. Under några minuter på NP3 Arena funderade nog Kevin Custovic på var gränsen för det egentligen går. Med några minuter kvar av den första halvleken täckte VSK-mittfältaren ett kanonskott med de centrala kroppsdelar som eufemistiskt brukar kallas för manskroppens ädlaste. Smålustigt tyckte VSK-tränaren Thomas Askebrand, som drog lite på smilbanden vid sidlinjen. Kevin Custovic nog höll inte med när han låg på konstgräset och vred sig i plågor.

Matchens tackling

Det är lite oklart om han klev in så pass hårt eller om han nästan snubblade in tacklingen, men smällen Gustaf Lagerbielke delade ut på Johan Bengtsson i den andra halvleken skojar man inte bort. Klockrent på bollen och en redig flygtur för Bengtsson – och schyst, tyckte domaren.

Matchfakta/Superettan

GIF Sundsvall–VSK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (24) Linus Hallenius

Varningar, GIF: – VSK: Olle Edlund

Domare: Enzo Vesprini

Så spelade VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, Viktor Steen (ut 90), Gustaf Lagerbielke – Samuel Sörman, Simon Johansson, Kevin Custovic, Olle Edlund (ut 60), Brian Span (ut 75) – Filip Tronêt, Viktor Prodell

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert, Anders Hellblom, Patric Åslund (in 90), Justin Salmon (in 60), William Videhult (in 75), Claus Royo