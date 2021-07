VSK överkört på nytt – avklädda i busvädret

VSK åkte ned till Borås för att möta serietrean Norrby IF. Grönvitt som fick en tung omstart efter uppehållet mot Helsingborg senast kom till matchen skadedrabbat och utan en avstängd Filip Tronêt.

I inledningen av matchen var det VSK som såg lite mer aggressivt ut och man hade ett par bollvinster högre upp i planen. Olle Edlund och William Videhult försökte kombinera sig fram men utan större framgång.

Efter 22 minuters spel skulle Norrby få straff efter att Simon Johansson hamnat efter.

Fram klev Dijan Vukojevic och lurade ned Anton Fagerström i ena hörnet och satte bollen i den andra. 1–0 var ett faktum.

VSK skulle bli allt mer tillbaka pressade efter målet men man stack upp vasst ett par gånger före paus.

Det bästa läget hade Videhult som serverades ett inlägg från Filip Almström Tähti. Forwarden nickade bollen i ribban från nära håll.

Även Olle Edlund hade ett skott på halvvolley som smet strax utanför.

Norrby skulle behålla greppet i början av den andra halvleken.

Den för kvällen sylvassa Dijan Vukojevic stänkte in 2–0 efter knappa timmen spel. Tungt läge för VSK som bytte in Brian Span i samband med målet.

Någon effekt av bytet syntes inte till och istället skulle redan tidigare nämnda målskytt slå till återigen med ett stenhårt skott. 3–0 och tre mål av Vukojevic efter 63 minuters spel.

Efter målet gick tempot ned i matchen och VSK fick äga lite mer boll. Men det var sällan som Grönvitt egentligen kom till några farligheter.

William Videhult skulle däremot för andra gången i matchen få ett fint inlägg mot sig, denna gång från Simon Johansson. Videhult återupprepade sig från första halvlek och nickade i ribban.

Resten av matchen såg ut att bli en transportsträcka. Men på stopptid sjöng det till. Emil Skogh serverade Dusan Jajic med ett läckert inlägg och nyförvärvet skarvade in reduceringen.

Hemmalaget skulle däremot få sista ordet när inhoppande Nino Osmanagic gjorde 4–1.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Gustaf Lagerbielke

Som vanligt en stabil försvarsinsats och även säkert spel med fötterna från unge Lagerbielke. Men lite oroväckande är att VSK börjat läcka.

2. Filip Almström Tähti

Var företagsam, involverad i spelet och hittade Videhult med ett väl avvägt inlägg som anfallaren nickade i ribban. Höll ihop det bra på sin vänsterkant.

3. William Videhult

Videhult fick lämna matchen mållös efter att han byts ut i den 88:e minuten. Även om en del sämre mottagningar och att marginalerna var mot honom så skapade han oreda i Norrby försvaret. Lite skärpa är det som saknas.

Matchens oväder

Vädret hade varit riktigt illa i Borås strax före match. Regnet öste ned och åskan gick. Men matchen kom till start som planerat och kunde spelas utan avbrott, trots att det mullrade rejält några gånger under den första halvleken. Regnade gjorde det rejält men Gustaf Lagerbielke tyckte det var skönt att spela i, det var vad han sa i pausintervjun i Discovery+ sändning.

Matchens anfallspar?

På VSK:s sociala medier presenterades det att Olle Edlund skulle ta plats bredvid William Videhult. Ett oväntat val att flytta upp Edlund. Samtidigt stod Dusan Jajic uppskriven som forward när startelvan presenterades på andra håll (bland annat i tv). Kontentan Edlund och Videhult samarbetade mest och bäst men visst var det nog Jajic som rörde sig centralt strax bakom Videhult. Edlund försvann snarare ut mot vänsterkanten i etablerade anfall. Hur som helst lär vi inte få se den här konstellationen när Tronêt och troligtvis även Prodell är tillbaka till nästa match.

Matchfakta/Superettan

Norrby IF–VSK 4–1 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Dijan Vukojevic, 2–0 (58) Dijan Vukojevic, 3–0 (63) Dijan Vukojevic, 3–1 (90+3) Dusan Jajic, 4–1 (90+5) Nino Osmanagic

Varningar, NIF: Brannefalk, Strömberg, Argudo, VSK: Lindahl

Domare: Adi Aganovic

Publik: 667

Så startade VSK:

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Jesper Merbom Adolfsson, Kalle Björklund, Gustaf Lagerbielke

Mittfält: Samuel Sörman (ut 78), Albin Sporrong (ut 78), Dusan Jajic, Simon Johansson, Filip Almström Tähti ( ut78)

Anfall: Olle Edlund (ut 58), William Videhult (ut 88)

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert (in 78), Brian Span (in 58), Jakob Lindahl, (in 78), Patric Åslund (in 88), Emil Skogh (in 78), Viktor Steen