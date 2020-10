VSK på väg mot nytt kontrakt – tog tredje raka segern

Det hade inte hänt i superettan sedan säsongen 2004. Men mot Akropolis tog VSK sin tredje raka seger. En skön formtrend som gett stabilitet och ett välbehövligt lugn i truppen.

Men det började inte bra.

Efter några fina startminuter åkte VSK på ett tungt baklängesmål. Lagkaptenen Sean Sabetkar kom fel till ett inspel i straffområdet och försökte klacka bort bollen – men slog den istället på sitt andra ben och sedan rullade bollen in mellan benen på målvakten Anton Fagerström.

Just Fagerström svarade för en matchavgörande sekvens i matchminut 30. Målvakten levererade en kanonräddning när han styrde upp bollen i ribban från nära håll och i anfallet efter kvitterade VSK. Albin Sporrong väggspelade med Viktor Prodell och levererade ett kliniskt avslut precis utanför straffområdet.

I slutet av halvleken hade Sporrong en boll som strök stolpen efter på nytt ett vägvinnande växelspel med Prodell.

Grönvitt fick en kanonstart i andra halvlek när nyförvärvet Prodell nickade in ledningsmålet efter ett välplacerat inlägg av Simon Johansson.

Resten av halvleken böljade ganska mycket fram och tillbaka. De sista tio minuterna hade VSK bra koll på matchen och brände flera heta målchanser.

Segern gör att VSK nu har samlat ihop 29 poäng – och är på god väg mot ett nytt kontrakt i superettan.

Matchens felspark

VSK-kaptenen Sean Sabetkar gjorde ett olyckligt självmål efter fem minuter. Mittbacken kom fel till inspelet och försökte klacka bort bollen men istället touchade den på vänsterfoten och rullade in mellan benen på målvakten Anton Fagerström.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Albin Sporrong, mittfältare

Mittfältaren var stekhet och dominerade mittfältet. Talangen bjöd på flera fina sekvenser och var en stolpträff från att bli tvåmålsskytt.

2. Viktor Prodell, anfallare

Tog många löpningar och var ett giftigt vapen runt straffområdet. Serverade sina medspelare flera fina upplägg. Ett mål och en assist.

3. Anton Fagerström, målvakt

Högklassigt målvaktsspel och styrde sitt försvar på ett imponerande sätt. Ger VSK en oerhörd trygghet med sitt ledarskap och tydliga spel.

Matchfakta/superettan:

VSK–Akropolis 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (5) Självmål, 1–1 (30) Albin Sporrong (Viktor Prodell), 2–1 (47) Viktor Prodell (Simon Johansson).

Varningar, VSK: AIF: Nicklas Maripuu.

Så startade VSK (3-5-2):

Anton Fagerström – Michael Jahn, David Engström, Sean Sabetkar – Kevin Custovic (ut 73), Simon Johansson (ut 73), Jonas Hellgren, Albin Sporrong (ut 81), Filip Almström Tähti – Viktor Prodell, Filip Tronêt (ut 90+2).

Ersättare: Daniel Svensson, Calle Svensson, Karwan Safari, Moonga Simba (in 90+2), Pedro Ribeiro (in 73), Brian Span (in 81), Justin Salmon (in 73)