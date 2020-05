VSK-profilens son skriver A-lagskontrakt: "Drömt om sedan jag var liten"

Redan i början av januari fick VSK-supportrarna för första gången bekanta sig med Melker Westman i A-lagsammanhang då mittfältaren fick debutera i bortamötet mot Sandvikens AIK. Därefter fick den tidigare junioren fortsatt förtroende och gjorde totalt tre matcher med A-laget under vintern.

På tisdagen meddelade VSK att det kan komma att bli klart fler än så framöver då Westman skrivit ett A-lagskontrakt.

– Jag kom upp mitt under säsongen och tränade i nån vecka, sen blev det lite sjukdom i laget och jag fick debutera borta mot Sandvikens AIK. Under matchen klev Robin Andersson av på grund av sjukdom, så då fick jag spela ganska mycket för att vara första matchen, säger 19-åringen till VSK:s hemsida.

Melker Westman har under hela sin ungdomstid haft ögonen på sig på grund av kopplingen till sin far Andreas Westman, som var en profilerad VSK-spelare på 90-talet där han vann flera guld och sedermera kom att bli guldmakare som ledare år 2009. Det märks även att han hunnit fatta tycke för klubben under sin uppväxt.

– Jag har längtat efter den här chansen sen jag var liten och började spela bandy. Drömmen har alltid varit att få spela i herrlaget, jag känner mig tacksam att jag får chansen. Jag har känt att jag växt mycket när jag fått träna med laget eftersom det är en utvecklande miljö att vara i. Det väcks något extra i mig när VSK-tröjan dras på, då kämpar jag lite mer. Jag spelar för klubbmärket på bröstet, säger han.

Melker Westman är mittfältare och anser själv att hans styrkor ligger i klubbtekniken och passningsspelet.

– Jag föredrar att göra assist framför mål, säger han.