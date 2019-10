VSK räddar nytt kontrakt i superettan – körde över Gais i ödesmatchen: "Ett euforiskt vrål steg över arenan"

Förutsättningarna var tydliga inför VSK:s hemmamatch mot Gais på lördagen.

Seger, och nytt kontrakt i superettan var säkrat. Oavgjort, och det mesta talar för att även det räcker för nytt kontrakt.

Men det höll på att bli en riktig mardrömsstart för Grönvitt. Redan i den tredje minuten nådde gästernas Leonard Pllana högst på ett fint inlägg. Bollen via stolpen och Anton Fagerström på mållinjen, innan den tog vägen ut.

I det stora var det Gais som förde spelet i den första halvleken. VSK hade ibland problem med att få bollen ur det egna straffområdet, men några heta avslut kom Gais sällan till. Det gjorde däremot VSK när man hade bollen.

Innan kvarten var spelad var Calle Svensson jättenära att ge Grönvitt ledningen, med en nick som touchade överkanten av ribban. Knappa tio minuter senare slet sig Simon Johansson till ett friläge, men hamnade både i dålig vinkel och för nära Marko Johansson i Gaiskassen.

Men med två minuter kvar skulle VSK få utdelning på en klinisk omställning. Karwan Safari tog ner en längre boll från Jonas Hellgren och la den på perfekt djupledslöpande Emil Skogh. Yttern drog till på första tillslaget från straffområdeslinjen, och borrade upp 1–0 i nättaket.

Den andra halvleken började tillknäppt, och VSK kontrollerade händelserna ganska mycket. Och en kvart in i halvleken skulle målet komma som lät VSK ta ett gigantiskt kliv mot ett nytt kontrakt.

När Karwan Safari nådde högst på en hörna hade Gaismålvakten Marko Johansson mest tur som fick bollen på sig, men i kalabaliken som uppstod efter kunde Sean Sabetkar raka in 2–0 – och Solid Park Arena exploderade.

Strax därefter kom VSK i en farlig omställning, det som var mycket av melodin den här dagen. Simon Johansson drog till från distans, men namnen i Gaismålet tippade skottet över ribban.

Gais försökte, men kom ingenstans mot ett VSK som satte försvarsspelet klart bättre i andra halvlek. 3–0 kom när Brian Span snappade upp en långboll, och via ett försvarsben i straffområdet hittade till Emil Skogh som kunde raka in 3–0-målet som definitivt säkrade nytt kontrakt i superettan.

Efter 3–0-målet var VSK förstås mer än nöjda med resultatet, samtidigt som Gais inte hade någon energi kvar för att försöka jaga ikapp. VSK stötte framåt några gånger samtidigt som Gais gjorde några halvhjärtade försök framåt. Brian Span träffade överkanten av ribban från distans. 4–0 skulle också komma för VSK, när Douglas Karlberg enkelt snodde bollen av en Gaisare och placerade in bollen bredvid Marko Johansson.

Gais hann också med att reducera på tilläggstid, genom Karl Bohm. Men det spelade ingen roll den här kvällen

VSK vann med 4–1 – och är ett superettanlag även 2020.

Matchens pang

Emil Skogh har både haft problem med skador, och även i övrigt inte fått särskilt mycket speltid under säsongen. Men när han nu fått chansen har han verkligen tagit den. 1–0 målet var ett avslut som få målvakter i världen hade räddat. Det sa bara pang, så satt bollen i nättaket bakom Marko Johansson.

Matchens vrål

1–0-vrålet var ett av lättnad. Men när Sean Sabetkar rakade in 2–0 från nära håll var det ett euforiskt vrål som steg över Solid Park Arena. VSK var på väg att fixa det klubben inte hade klarat på 15 år – att säkra ett nytt kontrakt i superettan.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–Gais 4–1 (1–0)

Mål: 1–0 (43) Emil Skogh, 2–0 (60) Sean Sabetkar, 3–0 (69) Emil Skogh, 4–0 (86) Douglas Karlberg, 4–1 (92) Karl Bohm.

Varningar, VSK: Ravy Tsouka

Varningar, Gais: Niklas Andersen, Marcus Bergholtz, Karl Bohm

Publik: 2 068

VSK (4-4-1-1): Anton Fagerström – Ravy Tsouka, Ilir Berisha, Sean Sabetkar, Calle Svensson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 82), Jonas Hellgren, Emil Skogh (ut 78) – Brian Span (ut 91) – Karwan Safari.

Ersättare: Douglas Karlberg (in 78), Carlos Moggia (in 82), Dennis Persson (in 91)