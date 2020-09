VSK rasade ihop mot Norrby – tappade segern på fyra (!) minuter: ”Oförklarligt”

VSK hade mött Norrby tre gånger i superettan inför söndagens möte. Alla tre slutade med förlust.

Norrby tog också tag i taktpinnen direkt i det fjärde mötet hemma i Borås, men utan att lyckas träffa mål med sina avslut. Istället lyckades VSK jämna ut spelet efter en kvart och i den 24:e minuten gjorde Karwan Safari sitt sjätte mål för säsongen på straff efter att ha rivits ner klumpigt bakifrån.

Sista kvarten av första halvlek skapade båda lagen flera fina möjligheter att näta, men 0-1 stod sig till paus.

I början av den andra halvleken såg VSK ut att ha bra kontroll på Norrby. Då, i den 54:e minuten, hittar ett inlägg in till en fristående hemmaspelare som kunde nicka in kvitteringen från nära håll.

Men det var inte slut där. Bara fyra minuter senare hittade ett nytt inlägg in till samma Norrbyspelare som återigen hittade nätet med en nick.

Blytunga minuter för VSK som då hade tappat allt.

Grönvitt hade det mesta av spelet resterande delen av matchen, men förutom en halvfarlig nick från Brian Span och några blockerade skott hade man förtvivlat svårt att sätta hemmamålvakten på några större prov.

Jonas Hellgren får VSK:s sista kvitteringsmöjlighet när klockan når 90 minuter, men skottet innanför straffområdet gick rakt på målvakten.

I anfallet efteråt kunde Norrby kontra in slutresultatet 3-1.

I och med förlusten har VSK fortsatt inte vunnit två raka matcher i årets superetta och halkar ner på 11:e plats i tabellen, två poäng från negativt kval.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Pedro Ribeiro

Enormt viktig både med och utan boll på VSK:s mittfält. Vann dueller och la flera fina offensiva passningar.

2. David Engström

Tuff och hård i duellspelet. Vinner det mesta i luften.

3. William Videhult

Fick bara 20 minuters spel men skapade mer på de minuterna än många andra gjorde på hela matchen.

Matchens dundertavla

Norrby försöker sig på lite kortpassningsspel a la tiki-taka i eget straffområde i mitten av den första halvleken. Det slutar med en boll upp på smalbenet och en frispelning av Karwan Safari som rivs ner och kan göra ledningsmålet på straff.

Matchens oförklarliga ras

Norrby hade inte ett enda skott på mål i den första halvleken och VSK kom ut i den andra med 1-0 i ryggen. Då tappade Grönvitt oförklarligt allt. Hemmalaget vände på matchen med två nickmål på fyra minuter.

Matchfakta/superettan

Norrby IF–Västerås SK (0-1) 3-1

Mål: 0-1 (24) Karwan Safari (straff), 1-1 (54) Robin Strömberg, 2-1 (58) Robin Strömberg, 3-1 (90+1) Robin Strömberg

Varningar VSK: Filip Almström Tähti

Så startade VSK (3-4-3):

Anton Fagerström–Calle Svensson, David Engström, Sean Sabetkar (ut 73)–Filip Almström Tähti (ut 87), Pedro Ribeiro, Jonas Hellgren, Filip Tronet (ut 63)–Simon Johansson, Karwan Safari (ut 87), Brian Span (ut 73)

Inhopp: Albin Sporrong (in 63), William Videhult (in 73), Moonga Simba (in 73), Emil Skogh (in 87), Gustav Rydberg (in 87)