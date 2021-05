VSK:s anfallsspel lös med sin frånvaro: ”Vi är osynkade”

VSK tog emot de serieledande nykomlingarna IFK Värnamo på måndagskvällen. Grönvitt klarade 0–0 efter en match där man mest fick jaga boll. Gästerna var spelskickliga men hemmalaget var stundtals svagt i det egna spelet.

– Vårt spel är rätt så obefintligt. Värnamo spelar jättebra fotboll, de spelar snabbt och har en tydlig idé. Det blir jobbigt för oss. Vi jobbar på men får inte igång något eget spel. Sedan vet jag inte vad det beror på, säger Simon Johansson til VLT-sporten.

Lagkaptenen tycker att VSK var osynkat. När skulle man ta det lugnare när skulle man gå mot mål. De basala delarna i spelet satt inte samt att nivån på passningsspelet var för lågt.

– Men det känns som att vi spelar bort bollen och sedan har vi ingen riktig tanke och då blir det svårspelat. Vi har många felpass idag, det beror inte på att vi är dåliga spelar utan på att vi är osynkade i spelet. En går i djupet den andra spelar på fötter.

Vad ligger bakom det, ni brukar annars kännas samspelta?

– De har en hög press och jag tycker inte vi hanterar det. Jag tycker vi måste vara kyligare med bollen när vi väl har den. Det handlar om självförtroende och mod. Det gör vi inte och då ser det krampaktigt ut.

Trots att spelet inte satt så hade VSK några lägen som tillkom via fasta situationer och inlägg. Ett läge tar Johansson upp specifikt där han hade velat hitta en annan lagkamrat,

– Jag hade ett perfekt inlägg till Tähti det är synd att man inte får till det till Prodell istället. Han var perfekt i boxen några gånger men då slår vi inlägg med sämre kvalité. Så det är små tillfälligheter för han måste få de bästa lägena.

Frustration över spelet eller glädje över en poäng?

– Mer frustration över spelet för jag tycker att vi kan bättre som lag. Men samtidigt väldigt starkt att få en poäng mot ett Värnamo som hittills varit det bästa laget vi mött måste jag säga. Oavsett om vi inte kommer upp i nivå så märks det att de är bra, säger Simon Johansson.

Matchfakta

VSK–IFK Värnamo 0–0 (0–0)

Mål: –

Varningar VSK: Brian Span, Justin Salmon , IFK: Erick Brendon

Domare: Richard Sundell

Publik: 8

Så startade VSK: Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke – Filip Almström Tähti, Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 66), Albin Sporrong (ut 66), Brian Span (ut 46) – Viktor Prodell (ut 81), William Videhult.

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Samuel Sörman (in 46), Simon Gefvert (in 81), Jonas Hellgren (in 66), Justin Salmon (in 66), Anders Hellblom.