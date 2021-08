VSK:s målvaktskomet Isabelle, 22, välkomnar konkurrensen: ”Jag är tryggare”

Anmäl text- och faktafel

När VSK Bandys elitserieherrar inleder träningsmatchandet redan denna helg suktar VSK:s elitseriedamer fortsatt efter is.

Men inom kort är väntan över.

– Just nu längtar man bara efter att få gå på is. Vi har haft två veckors fysträning efter sommaruppehållet, men på måndag (den 23 augusti) går vi äntligen på is, säger VSK-målvakten Isabelle Larsson till VLT-sporten.

Hon fick sitt stora genombrott förra säsongen och storspelade även i SM-finalen mot Villa Lidköping i Uppsala den 27 mars. Men inte ens Isabelle Larssons två straffräddningar i finalen räckte. Villa vann med 6–3 och silvertårar ackompanjerade då hemresan till Västerås.

Vad har du för tankar just nu inför kommande säsong?

– Egentligen bara att fortsätta där man slutade förra säsongen. Jag hade ändå ganska bra utveckling när man kollar så här i efterhand, säger Isabelle Larsson.

Och fortsätter:

– Nu när Sara (Carlström) kommer tillbaka blir det tuff konkurrens om målvaktsplatsen. Jag tror att det kan gynna viljan hos båda att bli bättre.

Hur låter det när du i dag summerar förra säsongen som alltså slutade med SM-silver?

– Ju längre säsongen gick, desto bättre blev jag ... vilket inte är så konstigt egentligen. Jag tycker själv att jag var lite mer svajig i början, men sedan blev jag tryggare och mer självsäker ... vilket också visade sig på isen.

Vad var nyckeln, alltså vad var det som byggde på din trygghet och självsäkerhet?

– I mitt fall var det när jag började känna att jag kunde göra bra matcher. Det var nog där tryggheten kom från. För mig var steget att faktiskt få spela tuffa matcher viktigt, jag hade ju inte rutinen som Sara (Carlström) hade till exempel.

Sara Carlström ja, stjärnmålvakten är tillbaka i spel efter föräldraledighet – är ni bara kompisar hela tiden eller växer det fram något annat när ni exempvis tränar?

– Jag och Sara har alltid haft en ganska skön relation, vi är vänner. Sedan är det upp till tränarna att ta ut laget, att bestämma vem som ska spela. Det enda man begär är rak kommunikation med tränarna (Olle Wiberg och Hans Hedin) och det ska inte vara något problem, säger Isabelle Larsson.

Innan hon tillägger:

– Sara har ju varit borta en säsong då jag tog över. Sedan är ju Sara en bra målvakt så ... man vet ju aldrig ...

När det gäller försäsongmatcher för VSK-damerna så handlar det om cupmatcher i september och oktober.

Hunnit tänka något på Svenska cupen, World cup och elitseriepremären den 30 oktober?

– Vi har längtat ända sedan vi förlorade SM-finalen. Vi har längtat efter revansch och tränat på stenhårt.

Har du något speciellt som du redan nu kan lyfta gällande VSK Bandys damlag inför säsongen 2021/22?

– Det är väl hur mycket starkare vi har blivit. Man ser efter varje år att vi blir starkare och starkare. Vi har fått in en bra träningskultur och bestämt oss gemensamt för att satsa och träna stenhårt. Det tycker jag syns redan nu, säger Isabelle Larsson.

FAKTA: VSK-DAMERNAS FÖRSÄSONGSMATCHER

Lördagen den 18 september: VSK–Skirö, Svenska cupen.

Lördagen den 25 september: AIK–VSK, Svenska cupen.

Lördagen den 9 oktober: Mölndal–VSK, Svenska cupen.

Lördag 16 oktober–söndag 17 oktober: Slutspel, Svenska cupen i ABB Arena Syd.

Fredag 22 oktober–söndag 24 oktober: World cup.

Källa: vskbandy.se