VSK:s mittfältsgeneral om nära vänskapen till Kaká, hur Sverige blev hemma – och varför han la av som 16-åring

Under sin uppväxt sysslade Pedro jämt med idrott och som många andra brasilianska ungdomar drömde han om att bli fotbollsproffs. Till en början såg det lovande ut, han tillhörde skolans futsallag som var ett av Brasiliens bästa och fick även en plats i storklubben Cruzeiros akademilag.

Men vid 16 års ålder dök det upp en möjlighet att studera på privatskola och Pedro fattade då beslutet att ge upp proffsdrömmen.

– Jag slutade med fotbollen för att satsa helt på skolan. Målet var att kunna vidareutbilda mig på universitetet för att sen kunna få ett bra jobb.

Genom sin kusin som driver agenturen X-Sport som hjälper unga brasilianska atleter med utbildningsplatser utomlands, hamnade Pedro som 18-åring på Coastal Carolina University i South Carolina för att studera hälsa- och idrottsvetenskap. Parallellt med det spelade han fotboll i skolans collegelag.

Då var siktet helt inställt på utbildningen och att anpassa sig till den nya vardagen i den amerikanska södern.

– I början var det tufft, dels kulturellt men framförallt med språket, min engelska var väldigt begränsad när jag kom dit.

På fotbollsplanen gick det snabbt väldigt bra – så pass att Pedro blev uppmärksammad av flera MLS-scouter. Efter provspel och uttagningar draftades han av Philadelphia Union FC, där han erbjöds ett proffskontrakt strax efter examen. Plötsligt hade han vid 22 års ålder blivit fotbollsproffs.

Sejouren i Philadelphia skulle dock bli kortare än de tre år som kontraktet egentligen avsåg.

– Efter mitt första år utökades ligan med ett lag när Orlando köpte en plats. Som affischnamn hade de signat Kaká och när jag fick höra det tänkte jag: "Vad coolt, då får jag spela mot honom nästa år."

Men riktigt så skulle det inte bli.

– Jag hade ingen aning om det då, men när det kommer ett nytt lag anordnas en så kallad "Expansion Draft". Det innebar att Orlando fick chansen att välja totalt elva spelare från övriga klubbar i ligan och jag blev en av dessa.

Pedro, som precis börjat känna sig hemma i Philadelphia, hade inget annat val än att packa väskorna och flytta söderut till Florida. Men tanken på att han nu skulle få spela sida vid sida med en världsstjärna som Kaká, gjorde flytten lite lättare.

Hur var det att spela tillsammans med honom?

– Under de två år jag fick möjligheten att spela med honom var en helt fantastisk upplevelse, han var ju en av mina stora idoler när jag var yngre.

I egenskap av landsman blev Pedro självskriven som stjärnans rumskamrat under lagets alla resor.

Kaká blev inte bara en nära vän utan även en förebild.

– Vid den tidpunkten var jag 24-25 år och på väg uppåt i karriären. Att då få vara så nära någon som vunnit allt som går att vinna var en wow-upplevelse. Direkt gick det upp för mig hur professionell han var och hur hårt han tränade, trots att han var 34 år och i slutet av in karriär.

– Så det var bara att ta efter honom som mycket som möjligt.

Vad var hans storhet som spelare?

– Dels det mentala, men framförallt att han alltid var ett, ofta två steg före alla andra. På det sättet var han på en helt annan nivå än resten. Varje gång han fick bollen visste han vad han skulle göra.

Hur är han som person?

– En riktig skämtare faktiskt vilket överraskade mig. Ofta framställs han som en väldigt religiös person som inte gärna skämtar runt, men så upplevde jag honom inte alls – även om han alltid bar med sig Bibeln vart han än gick.

Men även om de utvecklade en nära vänskap hyser Pedro fortfarande mycket respekt för idolen.

– Jag vill inte störa honom för mycket. Under de två åren vi spelade tillsammans hann jag fråga honom tillräckligt med frågor, man ville ju veta allt om hans karriär. Det måste ha varit rätt tjatigt för honom, haha.

Åren tillsammans med Kaká är såklart en av de verkliga höjdpunkterna i Pedros karriär. Men under åren i MLS fick han uppleva möten med världsstjärnor som Steven Gerrard, Andrea Pirlo och Frank Lampard. Han minns särskilt ett möte med en viss fransk målkung, som liksom Kaká både har ett VM-guld och en Champions league-buckla på meritlistan.

– I min första professionella match mötte vi New York Red Bulls som hade Thierry Henry i laget. Och det gick väldigt bra för mig i den matchen, jag gjorde mål faktiskt.

Och Pedro hade fått strikta order hemifrån.

– Min pappa älskade Henry och hotade med att om jag inte bytte till mig hans tröja efter matchen så var jag inte välkommen att komma hem.

– Jag skakade av nervositet, orden kom knappt ur min mun när jag gick fram till Henry. Han märkte såklart att jag var väldigt nervös och försökte lugna ner mig: "Ta det lugnt, jag är bara en vänlig människa precis som du." Så då vågade jag i alla fall fråga om jag kunde få tröjan, vilket jag också fick.

– När jag sen vände mig om för att gå till omklädningsrummet hörde jag honom igen: "Hallå, Ribeiro! Din tröja då?" Jag frågade vad han skulle med den till. Varför skulle han vilja ha min tröja liksom? Men han insisterade.

Efter de två åren i Orlando kom en tuffare period. Han drabbades av en svår diskbråcksskada och tvingades till operation hemma i Brasilien och hölls borta från fotbollen i flera månader.

Med ett utgånget kontrakt började han se sig om efter alternativ. På grund av skadorna fanns tankar att sluta, men efter uppmaning av sina föräldrar bestämde sig Pedro för att fortsätta satsningen på fotbollskarriären.

Därefter följde två säsonger i USSL som är ligan under MLS innan flyttlasset gick vidare till Sverige. Mycket tack vare flickvännen Fia, som han träffade under collegetiden.

Via spel i IK Frej förra säsongen anslöt Pedro till VSK under vintern. Och att han trivs bra i Sverige är inget han hymlar om.

– Det sårade dem lite, men jag sa till mina föräldrar att jag nog aldrig mer kommer att flytta hem igen. Jag kan inte riktigt se mig själv bo där i framtiden.

– Dessutom planerar jag och min flickvän att skaffa barn och även om jag såklart vill att de ska älska mitt hemland, så skulle det kännas tryggare att de fick växa upp här.

Att han trivs så bra i Sverige kan också ha sin förklaring i hans personlighet.

– Jag är nog mer svensk i stilen, ganska lugn och reserverad liksom. Brassar är ju ofta lite mer högljudda och "all over the place".

Fakta/Pedro Ribeiro

Ålder: 30

Född: Belo Horizonte, Brasilien

Bor: Bromma, Stockholm

Familj: Mamma, pappa, lillebror Lucas, flickvännen Fia och hunden Pelle.

Pedro om...

Vad han gillar att göra på fritiden:

– Umgås med grabbarna i laget, spana in Stockholms spännande café- och restaurangutbud samt gå långa på promenader med flickvännen Fia och hunden Pelle.

Han fick ta med sig en sak från Brasilien:

– Farofa. Det är gjort på kassava och som man toppar maten med. Eller ett par Havaianas (flip-flops) – även om man inte fått användning av dem särskilt ofta, haha.

Den absoluta höjdpunkten i karriären:

– När vi kom tvåa i cupen med Philadelphia under mitt rookie-år i MLS. I finalen mötte vi Seattle som hade bland andra Clint Dempsey och Obafemi Martins i laget.

Sitt mäktigaste fotbollsminne utanför planen:

– När jag kollade på mitt favoritlag Atlético Mineiro hemma i Brasilien. Det var 103 000 åskådare på en arena som egentligen tog 80 000. När Atlético gjorde mål kändes det som att läktaren skulle kollapsa.