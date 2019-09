VSK:s nya satsning – därför kliver klubben in i e-sportvärlden: "Intäkt som vår största partner"

VSK Fotboll kliver in i e-sportvärlden genom att gå in i e-allsvenskan i vinter.

Ett sätt för klubben att synas i nya kanaler och stärka varumärket – men också en relativt stor intäkt.

– Man kan jämföra den här satsningen med vad vi får in från vår största partner i intäkt, säger VSK:s klubbchef Andreas Dayan.