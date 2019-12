VSK-spelarens starka reaktion – efter Kalla Faktas granskning: "Slår inte larm när människor far illa"

I måndags sändes ett avsnitt av TV4:s Kalla Fakta som granskade ärendet kring den våldtäktsdömde fotbollsspelaren Kingsley Sarfo och vad klubbar och agenter kände till om hans liv utanför planen.

Enligt granskningen ska Sarfos tidigare klubb, allsvenska IK Sirius, tidigt fått varningssignaler om att saker och ting inte stod rätt till. Bland annat har mamman till en 12-årig flicka hört av sig till klubben och varit orolig angående Sarfos kontakt med dottern.

Dåvarande Siriustränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fick då i uppgift att prata med Sarfo. Vilket också gjorde. Men enligt granskningen antogs ingen mer åtgärd från klubben.

VSK-mittbacken Calle Svensson reagerade starkt på programmet och uppmanar till förändring inom fotbollen.

På Twitter skriver han:

"Efter Kalla Fakta om Sarfo. Jag reagerar på den kultur jag själv är en del av. En kultur där varumärket och fotbollen hamnar i första rummet, istället för moralen och människor. Ingen ställer sig upp och säger: 'Jag borde agerat starkare' utan smiter undan ansvar.

Vi måste bort från den tystnadsnormen där vi inte slår larm när människor far illa. I det här fallet blir unga tjejer offer, var liv för alltid kommer påverkas. Men även missbruk av spel, droger, alkohol och psykiska problem har under åratal sopats under mattan inom fotbollen.

Vi måste förändras, och vi måste förändras nu."

VLT har varit i kontakt med Calle Svensson som väljer att inte uttala sig mer i frågan utan hänvisar till det han skrivit på Twitter.