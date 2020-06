VSK-spelarna om publikens betydelse: ”Kommer bli en utmaning mentalt”

När VSK kliver in på Iver Arena på söndag kommer det att vara inför folktomma läktare.

Ett scenario som ser ut att rama in samtliga matcher under säsongen.

Hur kommer det att påverka spelarna mentalt?

Och hur kommer spelarna att hantera det?

VLT söker svar hos huvudpersonerna själva.

– Mitt i serielunken kommer det att bli en utmaning att komma fullt motiverad och förberedd mentalt, säger Simon Johansson.