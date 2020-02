VSK tog försäsongens första seger – efter stabil insats mot Dalkurd

Det var årets första möte med en seriekonkurrent som väntade när Dalkurd gästade VSK på lördagen. Matchinledningen blev ganska tillknäppt, när gästande Dalkurd hade en del boll. Men VSK var täta bakåt, och tillät inte gästerna att skapa något.

VSK åt sig in i matchen ju längre den första halvleken led. Douglas Karlberg hade ett utmärkt läge på nick, och efter att bortamålvakten Filip Anger gjort en jätteräddning på den träffade Filip Tronêt stolpen på returen.

Men Karlberg skulle hitta rätt på ett liknande läge i slutet av den första halvleken. Med halvlekens sista bolltouch nådde han högst på ett inlägg från Emil Skogh och knoppade in 1–0 med en välplacerad nick bakom Anger.

Även den andra halvleken inleddes något tillknäppt efter att båda lagen gjort flera byten. Men det skulle öppna upp sig även där.

En bit in i halvleken väggspelade Emil Skogh och Samuel Holm, och efter att Skogh tagit sig förbi ytterligare ett par Dalkurdspelare kunde han placera in 2–0 för VSK.

Dalkurd hade det tufft med att ta sig igenom ett skickligt försvarande VSK, även efter det att flera av de mer framstående spelarna bytts ut i halvtid. VSK såg ut att gå mot en trygg seger, men med mindre än tio minuter kvar att spela kom reduceringen när Emin Ghozzi forcerade in en retur bakom Daniel Svensson i målet.

Dalkurd försökte men kom aldrig till några fler chanser, och VSK kunde ta hem försäsongens första seger med 2–1.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Emil Skogh

Mycket av VSK:s heta chanser kom via kanterna, och det var framför allt Emil Skogh som hade stora framgångar där. Ett perfekt inlägg som gav en assist, och ett kyligt avslut gjorde att han var inblandad i båda VSK-målen.

2. Sean Sabetkar

Ankaret i en ny konstellation i VSK-backlinjen. Väldigt stabil när Dalkurd tidigt försökte sätta in bollar bakom backlinjen och sätta den på prov.

3. Douglas Karlberg

Rev och slet en hel del, och oroade Dalkurds försvar. Målskytt på nick – och hade även kunnat nicka in ytterligare en boll om det inte vore för en jätteräddning från Filip Anger.

Matchfakta/Träningsmatch

VSK Fotboll–Dalkurd 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 Douglas Karlberg, 2–0 Emil Skogh, 2–1 Eminn Ghozzi.

VSK (3–4–3): Daniel Svensson – Viktor Steen (ut 46), Sean Sabetkar, Jesper Florén (ut 75, in 85) – Filip Almström Tähti (ut 46), Kevin Custovic (ut 85), Samuel Holm, Emil Skogh (ut 75) – Filip Tronêt (ut 46), Douglas Karlberg (ut 46), Brian Span (ut 75).

Ersättare: Pontus Collander (in 46), Albin Sporrong (in 46), William Videhult (in 46), Filip Ottosson (in 46), Renan Faustini (in 75), Carlos Moggia (in 75), David Engström (in 75).