VSK-tränaren om huvudskadan – och galna matchen: ”Otroliga chanser”

Knappa halvtimmen hade gått mellan VSK och IFK Värnamo på ett regnigt Finnvedsvallen. Grönvitt låg redan under med 0–2 när hemmalaget fick ett nytt jätteläge.

Daniel Svensson kom ut och räddade till hörna men gjorde illa sig i samma sekvens. Målvakten kunde inte fortsätta och byttes ut.

– Ja precis han fick en smäll i huvudet. Vi får se hur han känns när han fått sova, hur allvarligt det är, säger tränare Kalle Karlsson efter matchen.

VSK-tränaren förklarar att det signalerades tydligt att Svensson inte kunde fortsätta matchen.

Eftersom förstamålvakten Anton Fagerström dras med ryggskott var det tredjemålvakten Sebastian Selin som fick hoppa in.

– Ja det är väl symptomatiskt när man har lite motvind att då kommer allt på samma gång. Är det inte mittbackar så blir det målvakter, det är bara att köpa läget. Det är inte så mycket att göra åt när det sker, konstaterar Kalle Karlsson.

Ett tufft läge för den unge målvakten att hoppa in i. 0–2-underläge mot serieledarna med en nykomponerad backlinje framför sig.

– Selin har ju stått några superettamatcher nu. Dels stod han en ifjol mot Ljungskile hemma. Sen har han varit hos Akropolis så han har skaffat sig lite erfarenhet på den här nivån. Han var redo att hoppa in. Men det var inget lätt läge att hoppa in.

VSK skulle repa sig och reducerade några minuter efter inhoppet genom Olle Edlund som fick på en pangträff. Men ställningen skulle vara 1–3 i paus efter ytterligare ett Värnamomål och en missad straff av Dusan Jajic.

Viktor Prodell hoppade in och reducerade i den andra halvleken. Och sen var man väldigt nära flera gånger om att kvittera. Men marginalerna var inte på lagets sida och matchen slutade 2–3.

Kalle Karlsson konstaterar att det var egna misstag som låg bakom samtliga av de man släppte in. Och trots att matchen kunde varit körd efter 20 minuter så kunde man likväl ha fått in en kvittering i slutet.

– I andra halvlek tycker jag att det är vi som driver matchen och vi går för det. Vi ger oss inte och vi får in en reducering. Sen har vi några otroliga chanser på slutet där de räddar på mållinjen flera gånger om.

Hur är känslorna efter en sådan svängig match?

– Eftersom vi nästan förlorat matchen i första halvleken så tycker jag att den är enklare att ta. För vi tar faktiskt med oss att det är en otrolig karaktär vi visar. Vi är i ett 2–0-underläge, vi saknar många ordinarie mittbackar idag. Sen blir det målvaktsbyte och så gräver vi oss upp från det och gör match av det mot seriens bästa lag på bortaplan. Det är klart att vi hämtar någon slags tro på att de här marginalerna måste vända någon gång.

Även om det finns en besvikelse i att inte få in kvitteringen på slutet och att en poäng i slutändan kan bli viktig, så slår VSK-tränaren fast att det viktigaste är att vinna matcher snarare än att spela oavgjort.

– Det är viktigare för oss att vinna matcherna framöver än det är att få in den där kvittering. För de där kryssen har vi spelat, de gör inte så stor skillnad i tabellen, säger Kalle Karlsson.

Matchfakta/superettan

IFK Värnamo–VSK 3–2 (3–1)

Målen: 1–0 (11) Oscar Uddenäs, 2–0 (13) Oscar Johansson, 2–1 (39) Olle Edlund, 3–1 (45+2) Christian Moses, 3–2 (74) Viktor Prodell.

Varningar, Vä: Hugo Andersson, William Kenndal. VSK: –.

Domare: Oscar Johnson.

Publik: 890

Så spelade VSK:

Målvakt: Daniel Svensson (ut 31)

Backlinje: Emil Skogh, Daniel Hermansson, Lawson Sabah (ut 46), Kalle Björklund, Simon Gefvert (ut 71)

Mittfält: Simon Johansson, Olle Edlund, Dusan Jajic

Anfall: Filip Tronêt, Taha Ali

Ersättare: Pedro Ribeiro (in 85), Samuel Sörman (in 46), Jakob Lindahl, Brian Span (in 85), Viktor Prodell (in 71), Patric Åslund, Sebastian Selin (in 31).