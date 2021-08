VSK-tränaren om stora spelaromsättningen: ”Har varit ohälsosamt”

Anmäl text- och faktafel

Bara på deadline day hämtade VSK in tre nya spelare och Filip Almström Tähti lämnade. Spelaromsättningen från den dagen är bara toppen av isberget på mängder av försäljningar och rekryteringar under sommaren.

Nu ska Kalle Karlsson få ihop ett lag på kort tid som ska prestera under hösten i superettan.

– Nej det är såklart inte optimalt, det fattar ju vem som helst. Det har varit ohälsosamt stor spelaromsättning. Det är en sak att släppa spelare under vintern, då har man en annan möjlighet att ersätta. Men den omsättningen vi haft under sommaren har varit alldeles för stor. Det var så klart ett hårt slag med Lagerbielke som vi inte kunde göra något åt när vi kom in, säger Kalle Karlsson.

Han fortsätter:

– Sporrong var svår att hålla när han blir erbjuden en jättelön utomlands. Och han hade ett utgående kontrakt. Och nu med Tähti som också går. I grundläget hade jag velat behålla alla spelare, Royo var ju naturlig att släppa eftersom han ville ha speltid och var en bit ifrån startelvan. Men annars hade vi velat behålla alla spelare, men det har inte varit möjligt.

Karlsson förklarar att det blir en utmaning att sätta ihop ett lag där de nya spelarna finner sina roller, lagkamraterna ska lära känna varandra på planen och att få ihop den nya gruppdynamiken.

– Det kommer säkert komma lite gupp på vägen den närmaste tiden. Men vi jobbar dag och natt för att vi ska få ordning på det.

Tränaren tycker att det finns täckning på samtliga positioner men skadorna på Pedro Ribeiro och David Engström är ändå något som bekymrar honom.

– Det är så klart väldigt olyckligt att vi har David Engström och Pedro Ribeiro på skadelistan. Situationen hade varit helt annorlunda om de inte haft de här långtidsskadorna. Det är som det är, de är på väg tillbaka och närmar sig. När de är tillbaka tror jag att det kommer kännas annorlunda rent truppmässigt.

Det är allra tyngsta tappet i spelartruppen under sommaren är Gustaf Lagerbielkes avsked och flytt till allsvenska IF Elfsborg.

– Gurra klev direkt in och tog en viktig roll i laget. När Sean (Sabetkar) lämnade så fyllde han den kostymen direkt och gjorde det väldigt bra. Det är därför han fått allsvenska ögon på sig. Det är ett stort avbräck både på och utanför planen. Sen när vi har alla ordinarie mittbackar skadefria så känner vi att vi står oss väl där. Men det är inte situationen här och nu. Men förhoppningsvis så kommer det kännas bra när alla är friska.

Lagerbielke anslöt till VSK så sent som inför den här säsongen. Men enligt Kalle Karlsson syntes det direkt att det bara var en tidsfråga innan mittbacken skulle spela på en högre nivå.

– Man såg direkt att när Gurra kom, redan första veckan, att det bara var en tidsfråga innan han skulle spela högre upp. Sen kan det ta ett halvår eller ett år, jag tycker det är olyckligt att vi tappar honom nu mitt i säsongen. Men vi får försöka hantera det, säger VSK-tränaren.

När det kommer till Filip Almström Tähtis avsked förklarar Kalle Karlsson att spelaren ville lämna VSK medan klubbens första svar var att de inte ville bryta kontraktet.

– Jag hade ett bra snack med Tähti, han var lite besviken efter att Thomas (Askebrand) fick gå. De hade ju en nära relation och jag hade ett bra snack med honom där jag tycker att han återfick sitt fokus. Han sa till mig att han var inställd på att köra. Jag hade gärna behållit honom. Han har bra defensiva egenskaper.

Han fortsätter:

– Men sen på deadline day så meddelande han att han ville bryta kontraktet och gå. Vårt första initiala besked var att vi inte släpper någon spelare. Han deklarerade tydligt att han ville bort från klubben och han var inte intresserad av att spela för oss mer. Då får man göra bedömningen om det blir ett problem att ha kvar en spelare som så tydligt inte vill vara kvar. Och då gjorde vi en bedömning utifrån det.