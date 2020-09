VSK-tränaren skrotade nya spelsystemet – efter 20 minuter: ”Vill normalt inte det”

Justeringen i startelvan och till spelsystemet 4–4–2 inför mötet med Gais fick många att haja till. Men den ändringen varade inte längre än tills Richard Yarsuvat gav Gais ledningen efter 19 spelade minuter på Gamla Ullevi.

Då valde VSK-tränaren Thomas Askebrand att skrota det ”nya” systemet och gå tillbaka till ett mer bekant 4–2–3–1, alternativt 4–5–1.

– Vi kom inte åt dem, framför allt inte centralt i banan. Normalt sett vill man inte börja vela så tidigt. Oftast tar det en kvart innan matchen sätter sig, men jag kände bara att det inte såg bra ut, säger Askebrand till VLT efter matchen.

– Sen funderar man på om man vänta på att det ska bli bättre eller ska man agera trots att det bara är i sin linda? Där och då kände jag att vi inte skulle få ordning på det. Gais var för skickliga. Ibland är man tvungen, och jag tycker att vi blir bättre efter det.

Men fler mål än Richard Yarsuvats 1–0 blev det inte i matchen och VSK inkasserade ytterligare en förlust trots flera bud på kvitteringsmål.

– Killarna jobbade på ett jävla bra sätt och jag tycker att vi skapade tillräckligt många målchanser för att sätta både en och två bollar. Men som det har varit den här säsongen, vi skapar mycket men gör väldigt få mål. Det är inte mycket mer vi kan göra än att bita ihop just nu, säger Thomas Askebrand.

Matchfakta/Superettan

Gais–Västerås SK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (19) Richard Yarsuvat

Varningar, Gais: Adnan Maric, Jesper Brandt VSK: Pedro Ribeiro, Moonga Simba

Så spelade VSK (4-4-2): Anton Fagerström – Jesper Florén (ut 74), Sean Sabetkar, Calle Svensson, Filip Almström Tähti (ut 83) – Filip Tronêt, Pedro Ribeiro (ut 67), Jonas Hellgren, Albin Sporrong – Brian Span (ut 83), William Videhult (ut 67)

Ersättare: Daniel Svensson, Michael Jahn, Gustav Rydberg (in 83), Moussa Traoré (in 67), Emil Skogh (in 67), Moonga Simba (in 83), Karwan Safari (in 74)