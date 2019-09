VSK-tränarens förklaring – därför dröjde han med bytena: "Lätt med facit i hand"

VSK Fotboll hittade aldrig riktigt rätt i söndagens bortamatch mot Trelleborg.

Trots en första halvlek där man rent spelarmässigt satt i förarsätet hade man 0–2 i baken med sig in i omklädningsrummet i halvtid. Och i den andra halvleken var sedan mycket av det spelmässiga övertaget borta.

Trots att saker och ting inte riktigt stämde för VSK dröjde bytena – och Gabrielsson berättar för Sporten att han först försökte göra en taktisk förändring på mittfältet i halvtid.

– Vi vrider på innermittfältet, söker mer spel upp på kanterna och ändrar prioordning i hur vi vill söka våra bollar. Jonas (Hellgren) kommer och hjälper till lite i spelyta 1, Simon (Johansson) kommer lite i mellanytorna i spelyta 2, så att när vi spelar på Brian kan vi spela tillbaka till Simon, och därifrån attackera med våra yttrar eller skapa lägen, säger Gabrielsson.

Hur tyckte du att den förändringen funkade?

– Den funkade så klart inte lika bra som vi hade hoppats på, för vi gör inte målen. Men vi skapar några lägen. Efter en tid tycker jag att vi måste gå på forcering, och då gör vi det.

VSK-bänken var kraftigt decimerad i Trelleborg, med Filip Ottosson och Carlos Gaete Moggia som enda seniorspelare på sidan.

I minut 72 gjorde Gabrielsson sitt första byte, ett offensivt inriktat sådant, när han plockade ut Ravy Tsouka och satte in Filip Ottosson. Samtidigt lyftes mittbacken Ilir Berisha upp, i ett försök just att gå på forcering.

Anledningen till att Gabrielsson väntade fram till dess med att göra sina byten, var att han såg en effekt av den taktiska förändringen.

– Vi skapar ändå några lägen, så vi vet att det kan komma. Men efter en stund tänker vi att vi måste göra ännu en förändring, för att förändra matchbilden.

Vad tycker du det ger för effekt när ni försöker gå på forcering efter förändringen?

– Jag tycker det är något som vi måste träna lite mer på för att bli effektivare. Vi måste få lite mer utdelning, och för det måste vi träna på det mer.

Ni får en reducering, och trycker ner dem i eget straffområde ganska ordentligt i slutet. Med facit i hand, kan du ångra att ni inte gjorde förändringen tidigare?

– Vi gör ändringen i den 72:a minuten, så vi ger det nästan 20 minuter plus tillägg. Med facit i hand är det alltid lätt att säga att man borde gjort på det sättet, men då i stunden kändes det rätt.

Ni har inte så många beprövade spelare med er på bänken. Fanns det en annan plan B än att sätta upp Ilir Berisha på topp och lyfta bollar på honom?

– Nej, men vi funderade ju på vad det bästa sättet för oss att kunna göra mål på var. Och när jag och Markus (Lindberg) går igenom det tycker vi att det är det sättet som kanske gör så att vi kan göra mål.

Matchfakta

Trelleborgs FF – Västerås SK 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 (11) Mattias Håkansson, 2-0 (44) Abdul Safiu, 2-1 (83) Brian Span

Varningar: TFF: Abdul Safiu, VSK: Jesper Florén, Ravy Tsouka

Publik: 862

Så startade VSK:

Daniel Svensson - Jesper Florén, Sean Sabetkar, Ilir Berisha, Ravy Tsouka (ut 72) - Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 79), Jonas Hellgren -Filip Tronet, Brian Span, Petar Petrovic (ut 88)

Bänk: Björn Ziebiel (målvakt), Samuel Dahl, Carlos Moggia (in 79), Filip Ottosson (in 72), William Videhult (in 88) Jakob Rylander.