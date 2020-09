VSK-tränarens hyllning – belyser stjärnans viktiga egenskap: ”Gillar det allra mest”

Filip Almström Tähti var avstängd mot Dalkurd. Då fick anfallaren Filip Tronêt ta klivet ner på den högra wingbacks-positionen.

Och han gjorde ingen besviken. Tronêt levererade en femstjärnig prestation på sin ovana plats. Han var svårforcerad i defensiven, förlorade knappt en duell och deltog mycket i anfallen.

– Jag har varit förberedd på att spela där och känner mig ganska trygg i den rollen. Jag är löpstark vilket gör att jag passar bra där.

– Sedan kommer jag inte med i offensiven lika mycket som när jag är anfallare men jag tycker ändå att det är rätt roligt att spela i den positionen.

Tränaren Thomas Askebrand var mycket nöjd med Tronêts insats – och hyllade framför allt en egenskap hos sin spelare.

– Det jag gillar allra mest med Tronêt, han kanske inte pratar mest i omklädningsrummet, men han är definitivt den som visar mest på planen genom att ta många extra löpmeter, vinna duellerna och vara lite obekväm.

– Hans spelstil ger energi till de andra. Hans inställning är oerhört viktig för oss. Sedan är han en duktig fotbollsspelare och ett hot offensivt från sin normala kantposition.

Tronêt pustade ut rejält efter segern på Iver Arena – och erkänner att det varit pressat i laget.

– En livsviktig seger för oss. Så enkelt är det. Vi har inte pratat så mycket om pressen men alla är medvetna om att vi har underpresterat och att vi kämpar nere i botten. Inget att sticka under stol med att vi är i ett pressat läge och då är det skönt att kunna vinna här på hemmaplan.

– Svårt att sätta fingret exakt på vad som inte har fungerat. Vi har tyvärr haft lite skador på nyckelspelare och fått rotera mycket. Nu lyckades vi sätta defensiven och gör ett framåt. Det räcker den här gången.

Matchfakta:

Västerås SK–Dalkurd FF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (59) Jonas Hellgren (Emil Skogh).

Varningar, VSK: Moussa Traoré. DFF: Daniel Stensson.

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Filip Tronêt (ut 83), Jonas Hellgren (ut 73), Pedro Ribeiro, Emil Skogh (ut 69) – Brian Span, Karwan Safari (ut 83), Simon Johansson.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén, Moussa Traoré (in 73), Gustav Rydberg, William Videhult (in 83), Moonga Simba (in 69), Albin Sporrong (in 83).