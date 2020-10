VSK-tränarens oväntade hyllning – efter hjältens nya succé: ”Ett jävla pannben”

Tre mål och två assist på tre startade matcher. Viktor Prodell har blivit en jätteinjektion för VSK.

Hemma mot Akropolis spelade anfallaren fram till Albin Sporrongs kvittering och i början av andra halvlek nickade Prodell in segermålet efter ett perfekt inlägg av Simon Johansson.

– Jag kommer upp bra där och känner att jag får en bra touch på bollen mot den bortre stolpen. Det är skönt att få leverera. Jag spelar nia och ska försöka hjälpa laget med att göra mål, säger Prodell ödmjukt.

– Vi gör en bra första halvlek och skapar många lägen. I andra går vi ner oss lite och blir lite rädda om ledningen. Men sedan skapar vi lägen för att vinna med fler bollar.

Tre raka segrar – hur mycket betyder det här för laget?

– Verkligen viktigt och en skön boost att få några segrar i rad. Viktigt inför bortamatchen mot Halmstad. Det är bara att köra på.

Tränaren Thomas Askebrand om Prodells betydelse för VSK:

– Framför allt är det så att Viktor vill vara inne i straffområdet. Han löper in i boxen och är farlig där inne. Man kan inte säga så mycket mer än att alla lag behöver en målskytt. Det underlättar för alla. Han har gjort de målen vi behövt.

Och Askebrand hyllar sin anfallarens inställning.

– Jag tror att han har ett jävla pannben. Han lägger ner extremt mycket löpmeter både offensivt och defensivt, och han har egentligen inte kondition för det, kan jag tycka.

– Men han har ett pannben som heter duga och gör det för laget. Det visar ju vilken fin människa och bra spelare han är, trots att han är helt slut fortsätter han springa.

Prodell såg rejält trött ut i slutet och hade gärna klivit av planen. Men tränaren Thomas Askebrand hade inga planer på att byta ut sin målskytt.

– Man kan tycka att jag kunde byta ut honom i slutet och sätta in en annan forward i stället, typ Karwan. Men i slutet av matcherna vill man helst inte tappa en huvudspelare som är så bra.

– Om man får några defensiva fasta emot sig vill man gärna ha det bästa artilleriet på planen. Därför valde vi att ha kvar honom trots att han var trött.

Matchfakta/superettan:

VSK–Akropolis 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (5) Självmål, 1–1 (30) Albin Sporrong (Viktor Prodell), 2–1 (47) Viktor Prodell (Simon Johansson).

Varningar: VSK: Filip Tronet, AIF: Nicklas Maripuu.

Så startade VSK (3-5-2):

Anton Fagerström – Michael Jahn, David Engström, Sean Sabetkar – Kevin Custovic (ut 73), Simon Johansson (ut 73), Jonas Hellgren, Albin Sporrong (ut 81), Filip Almström Tähti – Viktor Prodell, Filip Tronêt (ut 90+2).

Ersättare: Daniel Svensson, Calle Svensson, Karwan Safari, Moonga Simba (in 90+2), Pedro Ribeiro (in 73), Brian Span (in 81), Justin Salmon (in 73) .