VSK-tränarens skadebesked – efter trippelbyte (!) i halvtid

Mot Öster fick han en smäll i ansiktet så han han började blöda.

Sedan tidigare har brottas med en armskada.

I 1–1-matchen mot Norrby var en VSK:s David Engström utrustad med en svart mask över ansiktet, men lade inga fingrar emellan och var sin vana trogen inblandad i ett flertal hårda närkampsdueller.

Efter slutsignalen var gjordes en läkarkontroll av Grönvitts mittbackskugge.

– Läkaren ville bara kolla till mig, egentligen inget särskilt. Jag vet var jag är, vilket datum det är och hur det gick i matchen. Det är ingen fara med mig, lugnade Engström VLT:s läsare.

– Det har varit extrem oflyt för mig de senaste månaderna, det är helt osannolikt, men man ger och tar hela tiden. I slutet av dagen är det poängen som räknas nu när det börjar närma sig sluttampen på serien.

En poäng är bättre än noll, men med tanke på drömstarten med 1–0 redan efter en halv minut och bra kontroll i delar av matchen, så var trepoängaren ingen utopisk hägring i horisonten.

– Jag tror alla i laget känner att med det jobbet vi lägger ner i den här typen av matcher, så kommer vi att samla många poäng under hösten. Vi visar stark moral och lojalitet hela vägen.

Och du kommer att spela oavsett diverse känningar och blessyrer?

– Det är försent att känna efter nu. Det är bara att köra på.

VSK-tränaren Kalle Karlsson öste beröm över sin mittbacksjätte efter matchen.

– David var ett monster. Vi ville sätta honom mot Dijan (Vukojevic) och sätta Jesper (Merbom Adolfsson) centralt. Sen skiftade Norrby i andra halvlek, så då klev David in i mitten ett tag.

Det ska krävas en skada utöver det vanliga för att Karlsson ska byta ut Engström, även om han åker på en hel del smäller.

– Vi kunde lappa ihop honom och så länge han är hel är det inte aktuellt att byta ut honom. Vi vet hur mycket han betyder. Vi har en helt annan kraft i egen box med David på planen, det är helt klart.

Varför byttes Pedro Ribeiro ut efter 45 minuter?

– Det var en fråga om han hade 30 eller 45 minuter i sig (efter sin långa skadefrånvaro). Fysteamet sa 30, men Pedro själv ville spela 45. Det var ett planerat byte, eftersom vi inte ville riskera hans vad igen.

Varför bytte Erik Björndahl efter första halvlek?

– Han fick en lårkaka och tvingades byte. Det verkar vara en lite allvarligare form av lårkaka, så vi får se under veckan hur länge han blir borta.

Den tredje spelaren som byttes ut i halvtid, Brian Span, utgick av taktiska skäl.

Matchfakta/superettan

VSK–Norrby IF 1–1 (1–0)

Målen: 1–0 (1) Erik Björndahl, 1–1 (72) Wilhelm Ärlig.

Varningar, VSK: Filip Tronêt, Simon Johansson, David Engström. N: Nikola Tkalcic, Nicklas Savolainen, Abbas Mohamad, Bubacarr Jobe, Ivo Pekalski.

Domare: Fredrik Hansson.

Publik: 648.

Så startade VSK mot Norrby:

Anton Fagerström – Pedro Ribeiro (ut 46), David Engström, Jesper Merbom Adolfsson – Brian Span (ut 46), Olle Edlund (ut 84), Simon Johansson (k), Taha Ali (ut 87) – Viktor Prodell, Erik Björndahl (ut 46), Filip Tronêt.

Ersättare: Daniel Svensson (mv), Simon Gefvert (in 46), Jakob Lindahl (in 84), Emil Skogh (in 46), Daniel Hermansson, Kalle Björklund (in 46), William Videhult (in 87).