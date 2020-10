VSK-tränarens skadebesked – när viktige mittbacken byttes ut i paus

Med Calle Svensson redan struken ur truppen med sjukdom var VSK-försvaret tunt redan när man klev in i lördagens tuffa bortamatch mot Halmstad.

Det blev inte bättre när David Engström tvingades utgå redan i halvtid.

Men efter 1–2-förlusten på Örjans vall kom VSK-tränaren Thomas Askebrand med hyfsat lugnande besked till alla oroliga supportrar.

– David fick lite känning i ljumsken. Han hade känning innan matchen också, men körde ju. Han var lite tveksam och kände att han inte riktigt vågade, så då var det bättre att göra ett byte. Nu får han en vecka på sig att bli hel och frisk, och det viktiga var att han inte gick sönder kan jag känna, säger Askebrand till VLT-sporten.

– Det viktiga är att han får vila lite och köra rehab, och jobba med den helt enkelt. Men nu slipper han byta underlag, vi har bara konstgräsmatcher kvar.

Ni är inte så oroliga över att det ska vara en skada som drar ut på tiden, låter det som?

– Det hoppas jag inte. Det får tiden utvisa, men det lät inte så.

Det enda renodlade försvarsalternativet på bänken var Viktor Steen, tillbaka från sin utlåning till division 2. I stället valde Thomas Askebrand att sätta in Pedro Ribeiro som en av tre mittbackar. Men han medger att det fanns tankar på att i stället byta formation.

– Lite grann var vi faktiskt i ordalagen att göra det. Samtidigt så kände vi att vi har spelat det här systemet på ett bra sätt hela tiden, och ville inte byta formation med det. Då var det bättre att rätta till de småsaker vi inte tyckte att vi gjorde tillräckligt bra i första halvlek.

– Pedro kommer in och gör en stabil och bra insats som mittback, han ska ha all heder.

Efter en första halvlek där VSK stod upp ganska bra mot Halmstad – trots att Thomas Askebrand själv tyckte att de hamnade för lågt, både offensivt och defensivt – var ganska stora delar av den andra halvleken VSK:s. Slutforceringen skapade flera heta målchanser, och det var inte alls långt ifrån att VSK rest hem från Halland med en poäng.

– Vi vänder på spelet och vi kommer till mycket inspel där vi är starka i boxen. Klart att när man ser avslutningen på matchen kanske man velat ha kvar (Viktor) Prodell och Brian (Span), men jag tycker när vi får in Karwan (Safari) och (William) Videhult är det pigga fötter som orkar springa på ett annat sätt. De gör det på ett bra sätt. Sen är det synd att inte “Vide” får nicka in den på bortre. Det är små, små marginaler i slutändan.

Totalt sett var också Thomas Askebrand – trots förlusten – nöjd med VSK-insatsen.

– Tittar man på alla chanser vi skapar i slutet på matchen är vi värda att få en pinne. Punkt slut. Det tycker jag verkligen. Jag tycker killarna ska ha all heder av den här insatsen. Det är en av de tuffaste bortamatcherna på året, HBK borta på en tung matta i tredje matchen på en vecka. Att trots det orka köra slut på dem.

– Magnus (Haglund, tränare Halmstad) var impad av oss. Normalt sett brukar de kunna trycka ner och köra slut på motståndarna i andra halvleken, i dag är det vi som gör tvärtom. Det känns starkt, och moralen vi har i laget är fantastisk. Vi har fem cupfinaler kvar, och presterar vi så som vi gör i dag kommer det se bra ut. Då kommer vi ta de poäng vi behöver.

Matchfakta

Halmstad BK–VSK 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (37) Mikael Boman, 1–1 (56) Viktor Prodell, 2–1 (57) Sadat Karim.

Varningar, HBK: –. VSK: Sean Sabetkar, Filip Almström Tähti.

Domare: Adi Aganovic.

Så startade VSK: Anton Fagerström – Michael Jahn, David Engström (ut 45), Sean Sabetkar – Moonga Simba, Simon Johansson (ut 71), Jonas Hellgren, Albin Sporrong (ut 82), Filip Almström Tähti – Brian Span (ut 72), Viktor Prodell (ut 71).

Ersättare: Daniel Svensson, Viktor Steen, Pedro Ribeiro (in 45), Justin Salmon (in 72), Moussa Traore (in 82), William Videhult (in 71), Karwan Safari (in 71).