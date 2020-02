VSK-tränarens utspel – inför cupmötet med storklubben: "Bryr mig inte så jävla hårt"

"Så får man väl inte säga men jag bryr mig inte om den så jävla hårt om jag ska vara helt ärlig."

Så sa VSK:s huvudtränare Thomas Askebrand i VLT:s livesändning när han, för några veckor sedan, fick frågan om hur viktigt det är att vara väl förberedda inför svenska cupen.

Nu, med bara dagar kvar till cupmötet borta mot IFK Göteborg, bad vi VSK-tränaren utveckla sitt uttalande.

– Bryr mig inte kanske var fel ordval men den är inte så viktig för oss. Det man gillar med cupen är att det är tävlingsmatcher som gör att det blir bra fokus från båda lagen, och att man försöker spela med bästa laget för stunden. Det kan jag tycka är bra med cupen, säger Askebrand.

– Men resultaten är inte viktiga för oss egentligen. Jag har varit med så länge och vet att om det går för bra så tror folk att vi är hur bra som helst. Där har jag varit och då blir det många gånger att man hamnar i en värld som inte stämmer med verkligheten.

Askebrand menar att seriespelet är prio och att VSK just nu jobbar på att sätta ett nytt grundspel och behöver all tid de kan få under försäsongen för att få bitarna att falla på plats.

– Vi har bara x antal träningsmatcher, cupen inräknad, som gör att vi måste vara klara med vår idé när serien drar igång. Så den tiden vi har kommer vi behöva ha, säger han.

Många spelare har ännu inte kommit till spel under försäsongen. Kommer du laborera med startelvan även fast ni nu kliver in i tävlingsmatchande?

– På grund av skador och sjukdomar så har vi nästan spela med samma lag i den inledande tre träningsmatcherna. Det är ett jättestort antal spelare som vi knappt har fått se. Spelare som normalt kanske spelar i laget, och som spelade förra året. Men vi hade nog tänkt laborera med spelare i vilket fall som helst i cupen, säger Thomas Askebrand.